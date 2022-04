Ce sfat i-a dat Adela Popescu prietenei sale, Irina Fodor, după scandalul în care a fost pozată cu Ștefan Bănică la el în garaj: "Se simte doar privindu-vă"

In articol:

De mai bine de o săptămână, toată lumea vorbește despre imaginile în care au fost surprinși Irina Fodor și Ștefan Bănică Jr., chiar în garajul casei artistului. Mai precis, paparazzii i-au fotograiat pe cei doi, apoi imaginile cu prezentatoarea TV intrând în casa cântărețului au făcut înconjurul internetului.

Ei bine, însă, toate persoanele implicate în acest subiect, care a ținut prima pagină a ziarelor în ultimele zile, au ieșit public și au vorbit, fără ocolișuri, despre imaginile controversate, explicând că nu este ceea ce pare și nu a fost vorba nicidecum de o întâlnire pe ascuns între cei doi colegi de emisiune, Irina Fodor și Ștefan Bănică.

Mai mult decât atât, la vila artistului, în acel moment, mai erau și alte persoane prezente, asta pentru că întâlnirea a fost stabilită în scop profesional, pentru câteva repetiții pentru emisiunea live pe care Irina și Ștefan o prezintă împreună.

Așadar, duminică seară, la rândul său, Irina Fodor a răbufnit pe internet și a explicat, din nou, cum a fost situația, iar în secțiunea de comentarii, Adela Popescu, prietena prezentatoarei TV, i-a scris câteva cuvinte emoționante, explicând în câteva proproziții relația dintre Irina și Răzvan Fodor.

Ștefan Bănică și Irina Fodor [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu: „Aveți cea mai frumoasă poveste de dragoste”

Dacă până duminică seară, Irina Fodor a încercat pe cât posibil să se abțină din a face vreun comentariu privind subiectul din ultimele zile care a făcut înconjurul internetului, ei bine, însă, prezentatoarea TV a răbufnit pe internet, făcând astfel o serie de declarații pentru a explica situația concret.

Citeste si: Nuțu Cămătaru, declarație șocantă despre Monica Gabor: „Mi-a adus-o Dinu Damaschin. Am ținut-o câteva zile, era varză..- bzi.ro

Răzvan Fodor a răbufnit! Primele declarații despre imaginile cu Irina și Ștefan Bănică Jr.! „Mă simt legat de mâini și de picioare”

Așadar, partenera de viață a lui Răzvan Fodor a încercat să explice că totul a fost scos din context, iar întâlnirea dintre ea și colegul de emisiune a fost una strict profesională, asta pentru că la vila artistului mai erau prezenți și alți colegi de la locul de muncă.

”De o săptămână, colegii din presă creează titluri care mai de care mai bombastice și preiau în buclă o informație artificială, fără a verifica realitatea. Întâmplător, împărțim aceeași meserie, pentru că și eu am fost 10 ani reporter, dar am fost învățată, la facultate și de-a lungul timpului, să verific sursele și să lucrez cu dovezi. Așadar, dacă nu m-a sunat nimeni până acum să mă întrebe cum au stat lucrurile de fapt, fidelă principiilor, am hotărât să arăt eu care este adevărul, ca să nu mai existe discuții aberante și inutile. Întâlnirea despre care s-a scris în diferite moduri a fost, de fapt, o ședință legată de proiectul live pe care îl prezentăm. Lucrurile au fost scoase din context, persoane prezente la fața locului au fost evitate în fotografii și așa s-a creat o știre falsă. Sunt absolut convinsă că există imagini și cu ceilalți colegi care au venit la întâlnire sau cu Lavinia, care a coborât o dată cu Ștefan din mașina lor. Asta e tot ce am de spus și ce aș fi spus de la început, dacă mă întreba cineva. Vă mulțumesc frumos! Numai bine tuturor!” , a scris Irina Fodor pe rețelele de socializare.

Astfel, în secțiunea de comentarii, una dintre bunele prietene ale Irinei Fodor, Adela Popescu, a scris câteva cuvinte extrem de frumoase despre relația prezentatoarei TV cu soțul său, Răzvan Fodor. Partenera de viață a lui Radu Vâlcan a mărturisit că Irina și actorul au cea mai frumoasă poveste de dragoste pe care ea o știe, fapt ce se simte doar dacă îi privești pe cei doi soți.

Lavinia Pîrva, scoasă din sărite după ce Ștefan Bănică și Irina Fodor au fost "prinși" împreună în garaj: "Probabil îi încurcam puțin. Acesta este adevăratul motiv"

Mai mult decât atât, Adela Popescu a mai scris că indiferent de ce se scrie și ce s-a scris, nimeni nu ar putea contesta iubirea celor doi vreodată. În final, soția lui Radu Vâlcan i-a lansat Irinei Fodor și soțului ei o invitație ”la un pahar”, pentru a se amuza pe baza celor scrie în ultimele zile.

„Tu si Razvan aveti cea mai frumoasa poveste de dragoste pe care eu o stiu. Se simte doar privindu-va. Indiferent de ce s-a scris si se va scrie nimeni nu s-ar putea indoi de asta.

Love

Ps: Cand veniti la un pahar sa radem putin de “distractia” asta? :)”, a scris Adela Popescu în secțiunea de comentarii.