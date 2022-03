Lavinia Pîrva, scoasă din sărite după ce Ștefan Bănică și Irina Fodor au fost "prinși" împreună în garaj: "Probabil îi încurcam puțin. Acesta este adevăratul motiv"

In articol:

Ștefan Bănică Jr. și Irina Fodor țin de câteva zile primele pagini ale tabloidelor, după ce în spațiul public au apărut informații și imagini cu ei de la casa artistului. Vestea pur și simplu a zguduit din temelii showbiz-ul autohton. Cei doi prezentatori s-ar fi întâlnit „pe furiș” la vila celui supranumit „Regele rockului din România”, acolo unde locuiește alături de Lavinia Pârva și fiul lor.

Ștefan Bănică Jr. și Irina Fodor ar fi intrat în imobil prin garaj, unde ar fi petrecut ore bune împreună pentru a pregăti cea mai nouă ediție a emisiunii pe care o prezintă. De asemenea, în informațiile apărute în presă cei doi ar fi fost singuri acasă.

Nimic mai fals, o spune clar și răspicat Lavinia Pârva, care tună și fulgeră pe rețelele de socializare după ce s-a spus că soțul ei și soția lui Răzvan Fodor s-au văzut „pe ascuns”. Cum au stat, de fapt, lucrurile în ziua respectivă!

Ștefan Bănică și Irina Fodor [Sursa foto: Captură video ]

Lavinia Pârva, prima reacție în urma zvonurilor despre Ștefan Bănică și Irina Fodor

Artista a transmis un mesaj tranșant pe internet și susține că paparazii care i-au fotografiat pe soțul ei și pe colega lui de emisiune ar fi „uitat” să o menționeze și pe ea. Lavinia Pârva spune că la momentul în care s-au făcut pozele și ea se afla acasă, ba chiar a întâmpinat-o pe Irina Fodor atunci când a ajuns la vila ei și

„Simt nevoia sa va impartasesc cele intamplate. In ziua in care la noi acasa au sosit colegii lui Stefan de la show-ul de dans printre care si Irina Fodor, eu impreuna cu Stefan i-am intampinat cu mult drag. “Paparazzi“ au filmat toata scena pentru ca erau la 10 metri de garajul nostru, insa pentru ei eu am fost invizibila. Pentru ei, eu eram inscrisa intr-un studiu de cercetare al teleportarii, am fost teleportata in Palestina ca sa poata scrie in liniste ceva “senzational” si probabil ii incurcam putin. Acesta este adevaratul motiv pentru care eu am primit rolul victimei invizibile in filmul creat de ei. Intrebarea mea este daca mai exista oameni care mai cred in fantasmele ziaristilor!? Sper ca nu!

Acestea fiind spuse, fara sa ma straduiesc, am fabulat un text cred eu,muuult mai interesant decat stirea voastra fara nici un fundament…un fel de titlu care sa atraga vezi Doamne atentia si sa para ca este ceva Wowwww…

Nu este, va spun eu. Sunteti plictisitori si fara pic de inspiratie in a crea ceva interesant chiar si dintr-o situatie cat se poate de normala. Nu am nimic personal cu voi! Nu va judec ca oameni! Poate ca sunteti doar niste oameni bunuți si vreti doar sa para ca aveti servici! Eu am sa cobor acum cu picioarele pe pamant, dar voi? Voi cand?”, a scris Lavinia Pârva pe contul ei de Facebook.

Stefan Bănică JR. și Lavinia Pârva [Sursa foto: Instagram]