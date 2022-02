Ce vedete își serbează ziua pe 1 martie

In articol:

1 Martie este o zi importantă pentru români și nu numai, deoarece marchează sărbătoarea Mărțișorului și începutul primăverii și al vremii calde. Persoanele născute pe 1 martie au foarte multe caracteristici, deloc de neglijat.

Acestea au un simț natural pentru exprimarea artistică, dar și o mare sensibilitate pentru natură și mediul înconjurător.

Ce vedete sunt născute pe data de 1 martie

Persoanele născute pe 1 martie, în prima zi calendaristică de primăvară, tind să aiba o înclinație artistică aparte, de aceea printre acestea se numără și mari nume ale industriei internaționale de film și muzică! Iată ce vedete își serbează ziua de naștere pe 1 martie!

Justin Bieber

Justin Bieber este un cântăreț și compozitor de muzică pop și R&B, cunoscut la nivel internațional. Bieber s-a născut pe 1 martie 1994 în London, Ontario, Canada, și a fost crescut în Stratford, Ontario. El este singurul fiu al lui Jeremy Jack Bieber și al Patriciei Mallette. Părinții lui Justin nu au fost niciodată căsătoriți, iar Pattie l-a crescut pe Justin cu ajutorul părinților săi.

Din partea lui Jeremy, Justin are doi frați vitregi, Jaxon și Jazmyn. Justin a învățat într-o școală primară franceză în Stratford. În copilărie, a învătat să cânte la pian, tobe, chitară și trompetă.

Justin Bieber [Sursa foto: Facebook Justin Bieber]

Primul single, One Time, a fost lansat la radio, iar piesa a ajuns pe locul 12 în Canadian Hot 100 în prima săptămână de la lansare în iulie 2009, iar mai târziu a atins numărul 17 în Billboard Hot 100.

Primul album al lui Bieber, My World, a fost lansat pe 17 noiembrie 2009.

Vânzările lui Bieber de albume și single-uri în S.U.A depășesc 44.7 milioane. Bieber a vândut aproximativ 140 de milioane înregistrări în întreaga lume, ceea ce l-a poziționat în topul celor mai bine vânduți artiști. De asemenea, el a devenit a doua persoană cu 100 de milioane de urmăritori pe Twitter.

Javier Bardem

O altă vedetă care își serbează ziua pe 1 martie este actorul spaniel Javier Bardem. Javier Bardem (Javier Ángel Encinas Bardem) s-a născut la 1 martie 1969 în Las Palmas de Gran Canaria, Insulele Canare, Spania. Provine dintr-o familie de actori care activează în domeniu de la începuturile cinematografului spaniel. Javier Bardem este căsătorit, din anul 2010, cu actriţa Penelope Cruz.

Javier Bardem [Sursa foto: Facebook Javier Bardem]

Javier Bardem este câştigător al Premiului Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar precum şi al multor altor premii ale industriei cinematografice.

Javier Bardem a interpretat roluri în filme apreciate atât de critici, cât şi de publicul larg. Dintre acestea amintim: "No Country for Old Men" (2007), "Vicky Cristina Barcelona" (2008), "Eat Pray Love" (2010), "Skyfall" (2012), "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" (2017), "Loving Pablo" (2017), conform agerpres.ro.

Actorul a primit numeroase premii şi nominalizări în cadrul festivităţilor de film. Javier Bardem este câştigător al Oscarului pentru cel mai bun actor într-un rol secundar pentru rolul asasinului Anton Chigurh din filmul "No Country for Old Men" al fraţilor Cohen, lansat în 2007. Alte premii prestigioase câştigate de Javier Bardem includ Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, Premiul BAFTA pentru cel mai bun actor într-un rol secundar.

Actorul spaniol este implicat și în cauze umanitare, pe lângă cinematografie. Conform paginii sale de Twitter, Javier Bardem promovează un proiect de creare a unei rezervații în Antarctica pentru protecția pinguinilor, balenelor, focilor și a altor specii de animale.

Kesha

O altă artistă cunoscută, născută pe data de 1 martie este Kesha. Kesha Rose Serbet s-a născut pe data de 1 martie 1987 in Los Angeles, California și a devenit cunoscută sub numele de Ke$ha.

Kesha [Sursa foto: Facebook Kesha]

Kesha a început să intre în lumea muzicii încă din 2005, pe când avea doar 18 ani. În același an a avut primul contact cu showbiz-ul, în momentul în care familia sa a găzduit-o pe Paris Hilton într-unul din episoadele show-ului "The Simple Life". Deși nu se aștepta, acest lucru avea să o ajute destul de mult in cariera sa muzicală, iar la scurt timp ea a semnat un contract cu casa de discuri Dr. Luke.

În anul 2009, Kesha a cântat alături de Flo Rida single-ul „Right Round", după care a fost observată de RCA Records cu care a semnat un nou contract și a lansat single-ul de succes, "TiK ToK". Melodia ajunge pe primul loc mai întai în Noua Zeelanda, urmând apoi Canada și Australia. Single-ul a intrat în top 10 în majoritatea țărilor. Kesha și-a lansat albumul de debut intitulat „Animal” pe data de 5 septembrie 2009, iar o mare parte din piesele de pe album erau compuse chiar de ea.

Surse: agerpres.ro, Facebook