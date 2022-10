Ce zodie era Jeffrey Dahmer, criminalul în serie care a ucis 17 persoane. A fost unul dintre cele mai șocante cazuri de canibalism din lume

In articol:

Jeffrey Dahmer se numără printre cele mai cunoscute figuri pe internet, la acest moment. Întreaga lume vorbește despre criminalul în serie care a comis acte de canibalism și necrofilie, după ce Netflix a lansat serialul „Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story ”, urmat de documentarul „Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes”.

Ce zodie era Jeffrey Dahmer

Nu mulți știu însă ce zodie era celebrul criminal!

Jeffrey Lionel Dahmer, numit și „Canibalul din Milwaukee” a fost unul dintre cei mai cunoscuți criminali în serie americani. În total, bărbatul a comis 17 crime, iar toate victimele sale au fost de sex masculin. Jeffrey Dahmer a uimit întreaga lume cu o serie de crime șocante, la care s-au adăugat violuri și acte de necrofilie și canibalism.

Jeffrey Dahmer s-a născut pe 21 mai 1960, în Milwaukee, Wisconsin și stătea sub un semn zodiacal din care s-ar putea deduce cele două fețe ale sale. Mai exact, Dahmer s-a născut în zodia Gemeni.

Zodia lui Jeffrey Dahmer explică cele două personalități care stateau la baza comportamentului său: una pe care o afișa în societate, cea calmă și lucidă, alta macabră și crudă, pe care

doar victimele sale au văzut-o cu adevărat.

Fiind născut în zodia Gemeni, Dahmer nu era construit să respecte reguli sau să țină cont de principii, ci abuza de libertatea pe care credea că o

merită necondiționat.

Ce zodie era Jeffrey Dahmer, criminalul în serie care a ucis 17 persoane [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce caracteristici au nativii Gemeni

Nativii Gemeni au un spirit liber, pe care nu îl poate stăpâni nimeni și își doresc întotdeauna să facă doar de vor ei, fără să țină cont de norme și reguli. Gemenii sunt persoane fixiste, cărora nu le place să-și schimbe hotărârile de pe o zi pe alta, deși așa par la prima vedere.

Răbdarea nu este deloc punctul lor forte, preferând să se apuce de mai multe lucruri deodată și să nu termine niciunul dintre ele. În plus, Gemenii se feresc de orice mediu care impune reguli stricte și nu le place să fie controlați în niciun mod.

Evan Peters în rolul lui Jeffrey Dahmer, în documentarul "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story" [Sursa foto: Captură YouTube]