In articol:

În primul rând, ne-ar plăcea să știi că socata este apreciată pentru multiplele efecte terapeutice pe care le are. Putem aminti aici că socata are beneficii detoxifiante, euforizante, emoliente, antiinflamatoare, antiinfecţioase, diuretice şi expectorante.

SOCATA - remediu împotriva obezității

Socul are un puternic efect depurativ de aceea se folosește cu succes ca și adjuvant în curele de slăbire. Accelerează procesul de detoxifiere și are rol esențial în procesul de curățare a tractului digestiv, tratând cu succes constipația.

Citeste si: Socată rețetă. Cum se prepară corect cea mai răcoritoare băutură a sezonului. Ingredientul secret

Există diverse rețete de socată, astăzi însă am ales să vedem cum se prepară socata fără drojdie.

Înainte de a învăța să o preparăm trebuie să reținem că sucul de soc are puternice proprietăți antioxidante, distruge virusurile și bacteriile. Mai mult decât atât, în urma unui studiu realizat de medici s-a descoperit că simptomele gripei și răcelii au fost mult ameliorate în cazul pacientilor care au consumat ceai de soc, în comparație cu ceilalți.

Citeste si: Înghețată de casă la cornet. Cum să o prepari rapid

Citeste si: Planta cu proprietati vindecatoare pe care trebuie sa o ai in casa

Citeste si: Socată de casă. Rețeta aromată de suc natural

Cea mai bună rețetă de socată fără drojdie. Învață să o prepari!

Rețeta de socată fără drojdie pe care ți-o vom prezenta mai jos are compoziția necesară pentru prepararea a 5 litri de suc.

Ingrediente socată fără drojdie.

Citește continuarea în REVISTA AVANTAJE