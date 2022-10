In articol:

A fost o zi specială pentru Daniela Gyorfi, o zi pe care a petrecut-o tot la muncă, însă alături de prieteni de o viață și de membrii familiei.

Interviurile i-au ocupat cea mai mare parte a zile așa că nu a mai apucat să țină o petrecere, dar și-a făcut timp și le-a vorbit jurnaliștilor WOWbiz.ro despre regretele și lecțiile de viață pe care le-a învățat până la 54 de ani.

Daniela Gyorfi este una dintre artistele cu o carieră impresionantă, vocea ei fiind cunoscută peste tot în România, dar și peste hotare.

Cum și-a petrecut Daniela Gyorfi ziua de naștere

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai cunoscute artiste din România și are o carieră impresionantă. Munca și talentul sunt cu siguranță printre secretele ei, căci până și ziua de naștere și-a petrecut-o tot la muncă, acordând o serie de interviuri.

"De dimineața am plecat de acasă și căzând ziua asta miercurea am fost ocupată cu emisiuni, interviuri. Nu fac nimic deosebit pentru că am emisiuni până la 10.00 seara, iar apoi trebuie să ajung acasă cu Maria pentru că trebuie să o pregătesc pentru școală.

Joi trebuie să ajung la studio pentru melodii, vineri am spectacole, sâmbătă spectacole, duminică spectacole. Deci cred că o să serbez cumva peste o săptămână două.

Sunt în urmă cu melodiile și clipurile, fac și niște melodii de Crăciun, trebuie să plec și la Reghin, am și cântări în timpul săptămânii și la sfârșit de săptămână", a mărturisit Daniela Gyorfi pentru WOWbiz.ro.

Daniela Gyorfi [Sursa foto: Facebook]

Daniela Gyorfi are un singur regret

Frumoasa cântăreață spune că nu uită niciodată de unde a plecat și cine este ca om așa că nu există regrete în viața ei. Totuși, faptul că mama nu mai este lângă ea și nu îi mai poate sta alături este singurul lucru de care îi pare rău și în ziua de astăzi.

"Regrete nu am pentru că eu nu uit niciodată de unde am plecat, nu uit cum am fost și îi mulțumesc mamei mele pentru ceea ce sunt astăzi. Am o vârstă pe care nu o simt, ea este doar un număr în buletin și atât.

Singurul regret este că nu o mai am pe mama lângă mine, în rest nu pot să mă plâng, sunt un om ok cu mine și cu realizările mele", a povestit artista.

Ce își dorește Daniela Gyorfi la 54 de ani

Daniela Gyorfi are planuri mari și spune că anul 2022 a fost unul extrem de bun din punct de vedere muzical. Artista nu își dorește lucruri ieșite din comun și nici bunuri materiale, sănătatea și familia fiind cele mai importante pentru ea.

"Îmi doresc ceea ce cred că ne dorim cu toții, să fim sănătoși, să am familia bine și alături de mine, pe Maria, pe George. Să am proiectele mele muzicale. Anul acesta a fost un an foarte bun pentru noi, am realizat foarte multe lucruri pe care ni le doream de atâta timp și în sfârșit am putut să le facem. Avem casa nouă, cu muzica suntem bine, poate să îmi doresc, ca orice artist, un super hit", ne-a dezvăluit Daniela Gyorfi.

Daniela Gyorfi [Sursa foto: Facebook]

Cea mai importantă lecție de viață pe care a învățat-o Daniela Gyorfi

Daniela Gyorfi are o carieră impresionantă. Vedeta s-a bucurat de succes în toată România, dar și peste hotare, iar munca din spate a fost secretul ei. Frumoasa artistă ne-a povestit că cea mai importantă lecție pe care a învățat-o până la 54 de ani este faptul că munca înnobilează.

"Am învățat de-a lungul timpului e adevărat, o lecție de viață este să știi să îți alegi prietenii. Stau mai prost la acest capitol pentru că eu am încredere în toată lumea sau cred că toți sunt ca mine și apoi îmi dau seama că oamenii dezamăgesc.

Apoi, cea mai importantă lecție de viață în cazul meu este că munca înnobilează. Când ești determinat, muncești și iar muncești sigur îți iese", a povestit Daniela Gyorfi, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

