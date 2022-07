S-a născut băiat, dar azi e una dintre cele mai sexy românce! Povestea impresionantă a femeii-trans Amarah, vedeta TikTok-ului: “Mama știe și mă susține, restul familiei nu m-a înțeles” | EXCLUSIV

In articol:

Amarah este cunoscută pe Tik-Tok și strânge mii de like-uri și vizualizări la live-urile pe care le face. Totuși, nu multă lume îi cunoaște adevărata poveste și curajul de care a dat dovadă. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu ea și au aflat, în exclusivitate, motivele pentru care a ales să își facă schimbarea de sex, dar și care au fost cele mai grele momente din proces și cine i-a fost, necondiționat, alături.

Înainte să fie o brunetă sexy din mediul online, Amarah a fost un tânăr care nu se regăsea în pielea lui. În perioada pubertății a realizat că nu se află „în corpul potrivit”, iar atunci a știut că trebuie să facă o schimbare. Cea care i-a fost mama ei, restul membrilor familiei neînțelegându-i transexualismul, după cum a povestit chiar ea pentru WOWbiz.ro.

Cum a început schimbarea lui Amarah și cine i-a fost întotdeauna alături

Jurnaliștii WOWbiz.ro au întrebat-o pe Amarah cum a început transformarea și când și-a dat seama că nu se simte bine în pielea ei. Bruneta ne-a povestit că întotdeauna a fost feminină, dar în adolescență și-a dat seama că nu se află în corpul potrivit.

„Cred că am fost mereu feminină și am încercat să îmi îmbrățișez partea feminină, cred că în perioada pubertății am realizat că nu sunt în corpul potrivit”, ne-a mărturisit ea, în exclusivitate.

Mama, omul care a susținut-o pe Amarah de la bun început

Pentru Amarah, mama a fost persoana care i-a fost alături necondiționat și care a înțeles-o și acceptat-o de la bun început. În același timp, ceilalți membrii ai familiei nu i-au putut înțelege și nici accepta transexualismul.

„Mama mea știa de mine și cum sunt eu ca persoană. M-a susținut și a încercat să mă înțeleagă în totalitate.

Ceilalți membrii ai familiei nu m-au susținut și nu au încercat să îmi înțeleagă transexualismusul”, a explicat ea, pentru WOWbiz.ro.

În România, Amarah ne-a dezvăluit că trece mereu prin episoade rasiste, tocmai pentru că este femeie trans, dar cu timpul s-a obișnuit „cu ura oamenilor”.

„Mereu trec prin episoade rasiste doar pentru că sunt femeie trans, parcă sunt obișnuită cu ura oamenilor”, ne-a spus ea.

Ce sfat le-ar da Amarah tinerilor care se regăsesc în aceeași situație

Amarah a descoperit în adolescență că nu se simte bine în corpul ei și a urmat un șir de schimbări ca astăzi să fie femeia care și-a dorit să fie. Celor care se regăsesc în aceeași situație, tânăra vedetă de pe Tik-Tok le transmite că drumul este unul greu de parcurs, că au nevoie de o persoană care să le fie alături.

„Este un drum greu, trist și au nevoie de susținere morală pentru că acest drum e dificil de parcurs. Se vor pierde oameni, încrederea în sine și aprecierea față de ei înșiși”, a mai explicat Amarah, pentru WOWbiz.ro.

Operațiile, în alte state europene sunt suportate de Casele de Asigurări, iar acest lucru este valabil și pentru tratamentele hormonale.

„ Depinde, tratamentul hormonal, cât și operațiile, în alte tari europene, sunt plătite de Casa de asigurări”, a povestit Amarah, atunci când a fost întrebată de jurnaliștii WOWbiz.ro dacă au fost costisitoare tratamentele pentru schimbare.

Bianca Drăgușanu, un model pentru Amarah

Recent, bruneta a făcut un live pe Tik-Tok cu Bianca Drăgușanu, în timpul căreia diva a ajutat-o să strângă mai mulți bani pentru operațiile pe care urmează să le realizeze. Bianca a impresionat-o pe Amarah și o „cea mai tare femeie ever”.

„Bianca e cea mai tare femeie ever! Feminitatea ei și maniera ei business woman sunt geniale! La fel primește și ea hate-ul pe care îl primesc și eu online, mi-a plăcut maniera ei în care a ignorat această ură și a mers pe un drum drept”, a explicat Amarah,m pentru WOWbiz.ro.

Amarah, despre aspectele pe care le regretă la înfățișarea ei

Vedeta Tik-Tok-ului a fost întrebat-o de jurnaliștii WOWbiz.ro și care sunt aspectele ce nu îi plac la înfățișarea ei și dacă intenționează să apeleze și la alte intervenții.

„Am disforie de corp! Niciodată nu mă voi simți 100% femeie până nu văd schimbarea necesară la mine ca să mă pot simți frumoasă ”, a explicat ea.

