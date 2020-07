In articol:

Mai exact, ajunsă pe litoral, Monica Roșu și-a luat inima în dinți și s-a lăsat pozată într-un costum de baie minuscul, unul care să îi pună în evidență frumusețea naturală.

Citeste si: Cum arăta Monica Roșu, în copilărie! Sexy gimnasta e de nerecunoscut

Citeste si: Monica Roșu le-a adus alimente bătrânilor în timpul pandemiei de coronavirus! Fosta Faimoasă de la Exatlon este voluntar pe timpul stării de urgență! FOTO

Citeste si: Papa în România 2019. Monica Roşu vrea să-i ofere un cadou special Papei Francisc! Faimoasa de la Exatlon a visat mereu să obţină binecuvântarea Suveranului Pontif!

Admirată de o țară întreagă pentru performanțele sportive, medaliată cu aur la Olimpiadă, Monica Roșu se mai poate lăuda cu ceva:frumusețea și naturalețea afișată. Iar zilele trecute, plecată pentru câteva zile la plajă, Moica Roșu a bifat o adevărată premieră pentru sine: a pozat, într-un costum de baie, la plajă, iar fotografia a postat-o pe contul ei de socializare.

Efectul a fost unul pe măsură: mii de like-uri au curs imediat, comentariile primite putând să facă să se înverzească de invidie și vreo divă de prin showbiz. Și, probabil, că nici nu ar fi putut fi altfel, având în vedere că Monica Roșu a afișat un corp perfect, de manechin care nu a ajuns pe podiumurile de modă ale lumii doar din cauza faptului că este minionă. Dar, chiar și așa, fără să beneficieze de nicio operație estetică, Monica Roșu impresionează cu tonusul ei, dovedind că ”esențele tari se țin în sticluțe mici”.

Monica Roșu, o olimpică urmărită de ghinion

Atunci când era sportivă, Monica Roșu de la Exatlon a făcut sacrificii imense. După ce s-a întors de la Olimpiada de la Atena, din 2004, când a cucerit două medalii de aur, cu echipa și la sărituri, Monica a dezvăluit cât de greu a fost că să răzbească. „Muncim cam șase ore pe zi. Avem antrenament dimineață trei ore, seară, trei ore. La ce am renunțat? Am renunțat la copilărie, practic, nu am mai avut copilărie. Am renunțat la mai multe, dar a meritat această renunțare”, a explicat, atunci când a fost întrebată, Faimoasa Monica Roșu. Din păcate, frumoasa Monica Roșu a fost și nevoită să renunțe la cariera ei de gimnastă înainte de vreme, fiind victima unor accidentări grave.