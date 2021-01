Cea mai sexy gimnastă a renunțat la haine! Diana Bulimar, fotografii indecente

Diana Bulimar, una dintre cele mai iubite Faimoase de la Exatlon și una dintre cele mai apreciate gimnaste ale României pare să fi prins gustul ședințelor foto incendiare.

In articol:

Iar de curând, Diana Bulimar a reușit să îi facă pe toți admiratorii ei să rămână cu gura căscată, nu de altceva, dar ședința foto realizată este una mai fierbinte ca oricând.

După ce a apărut în echipa Faimoșilor la Exalon, Diana și-a descoperit apetitul pentru pictoriale.

Multipla medaliată în marile competiții de gimnastică ale lumii a acceptat să pozeze în ipostaze inedite, la metrou, pe stradă sau chiar făcând șpagatul între două mașini. Ajunsă la 25 de ani, Diana Bulimar demonstrează, fără putință de tăgadă, că este una dintre cele mai senzuale gimnaste ale României, frumoasa timișoreancă pozând, în ultima perioadă în ipostaze care mai de care mai fierbinți. Iar una dintre cele mai recente ședințe foto realizate de fosta Faimoasă de la Exatlon România este de-a dreptul incendiară, Diana Bulimar aceptând să facă un ”cadou” topless fanilor ei.

Diana Bulimar a pozat topless

Așa că, zâmbind, ea a renunțat la haine și, purtând doar o pereche de jeanși albaștri, a pozat topless, dezvăluind niște forme, 100 % naturale, care ar putea fi invidiate și de un fotomodel. Iar fotografiile cuDiana Bulima r, topless, sunt chiar mai multe la număr, gimnasta având grijă ca fanii ei să o ”poată studia” cu atenție pe conturile de socializare, cu atât mai mult cu cât aceștia sunt în număr de câteva sute de mii.

Diana Bulimar, topless fara inhibitii

Diana Bulimar, gimnastă de la trei ani

”Am început gimnastica la vârsta de 3 ani, la 5 eram un pachet de mușchi, mai fit ca Arnold Schwarzenegger. Da, am muncit, mult, pentru a crește mușchii aceia, dar, de ce să mint, am primit o parte bună de moștenire de la tata și el atlet fiind. Puteam mânca orice, la orice oră din câte îmi aduc aminte pentru că sincer nici măcar nu luam în seamă acest subiect. Lucrurile s-au schimbat puțin în momentul în care am ajuns într-un lot olimpic de gimnastică unde mâncam doar ceea ce mi se punea în față și la ore fixe, existente sau nu.

Că îți plăcea sau nu, mâncai de foame, nu de gust, dar nutrițional totul era în ordine... pentru antrenori, că noi ne doream mai multe zaharuri, normal, eram copii, dar nu prea multe pentru că eram conștiente de turele de alergare cu două treninguri pe noi pe care le băgăm dacă nu eram bine “la cântar”. Timp de 10 ani, fiind componenta lotului de gimnastică am realizat că, indiferent dacă aveai 14 sau 20 de ani, mâncai exact ca cea de lângă tine. Acest fapt a împiedicat dezvoltarea propice. Frica de antrenamente grele și de cântar m-au ținut în frâu din a mânca 3-4 ciocolate deodată, chiar dacă aș fi putut. Îmi amintesc cu drag de acea perioadă, de aceea putem spune că toate aceste lucruri le împachetăm frumos și le așezăm într-o cutie pe care scriem “sacrificii””,a dezvăluit Diana Bulimar .