Cea mai sexy iubită de fotbalist, show total cu Tzanca Uraganu Video

Considerată, și pe bună dreptate, o titulară incontestabilă a ”naționalei” celor mai sexy iubite de fobaliști din România, Aza Gabriela este, înainte de toate, una dintre cântărețele de succes ale noului val artistic din România.

Și, parcă decisă să demonstreze că este mai mult decât o femeie frumoasă, Aza Gabriela a decis, de curând, să posteze imagini cu ea cântând, dovedind astfel că poate face față unor artiști consacrați, indiferent de genul muzical abordat. Așa că Aza Gabriela s-a lăsat filmată în compania lui Tzanca Uraganu în timp ce cântau, mai experimentatul manelist fiind vzibil impresionat și de calitățile vocale ale blondinei care se iubește cu fotbalistul Dragoș Nedelcu.

Aza Gabriela si Dragos Nedelcu

Cititnd versurile manelei cântate pe telefon, artista pare să se fi descurcat onorabil, Tzanca Uraganul zâmnbnd ca să o încurajeze în ciuda faptului că Aza Gabriela a interpretat cântecul în stilul propriu.

Dar, cu toate acestea, prestația ei a fost îndelung apreciată și de cei prezenți la petrecere, cu toții ridicându-se să danseze în ritmurile manelelor cântate de Aza Gabriela și de Tzanca Uraganu.

Aza Gabriela și Dragoș Nedelcu s-au cunoscut pe Instagram

”El mi-a scris pe Instagram, iar la un moment dat, a reacționat la in Instastory de-al meu, eu am reacționat la unul de-al lui și am început să vorbim. Apoi, ne-am văzut la un restaurant din Herăstrău. Dar am mers acolo, cel puțin eu, fără să am în cap să fim împreună... Dar, după ce am stat de vorbă cu el, mi-am dat seama că este o chimie extraordinară între noi. Nu a durat mult și ne-am spus că ne iubim, reciproc, că sentimentele noastre sunt cât se poate de serioase”, ne-a dezvăluit Aza. Și, mai mult chiar, precizează frumoasa cântăreață, Dragoș Nedelcu este un romantic și acum, la mai bine de un an de când sunt împreună.

Cine este Aza Gabrilea?

Născută la Călărași, Aza, pe numele ei Gabriela Amzaru, a fost semifinalistă la Vocea României în 2015, iar din acel moment a susținut sute de concerte, după ce-a semnat un contract de colaborare cu Adrian Sână, fostul membru al trupei Akcent.

Aza Gabriela este una dintre cele mai senzuale iubite de fotbalist de la noi

Aza iubește fotbalul și nu lipsește de pe stadioane, cu atât mai mult cu cât este una dintre fanele înfocate ale echipei la care joacă iubitul ei, Dragoș Nedelcu, revenit de curând după o accidentare care l-a ținut luni bune departe de terenul de fotbal.