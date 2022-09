„Ceartă între Theo Rose și Anghel Damian” Ce s-a întâmplat între cei doi iubiți, în fața lui Codin Maticiuc? „Nu ai cum”

In articol:

Theo Rose și Anghel Damian au surprins pe toată lumea atunci când s-a aflat public că formează un cuplu. Asta pentru că fanii lor știau că fiecare este implicat într-o altă relație de iubire.

În timp ce actorul s-a iubit ani la rând cu Lia Bugnar, artista a avut o relația cu Alex Leonte.

Ambii au lăsat totul în urmă și au decis să-și urmeze sentimentele.

Theo Rose și Anghel Damian iau dat planurile peste cap lui Maticiuc

Însă, deși și-au asumat relația de iubire, până acum, cei doi nu au apărut deloc public în postura de cuplu. Dar, fiindcă le este coleg și prieten, Theo Rose și Anghel Damian au decis să facă acest prim pas în podcast-ul moderat de Codin Maticiuc.

Acolo, actorul și artista și-au dat frâu liber gândurilor și sentimentelor, în ciuda faptului că, spune Codin, ironic fiind, și-ar fi dorit ca în emisiunea sa online să aibă loc prima ceartă a cuplului.

Lucrurile nu au stat deloc așa, căci Anghel și Theo pare că se completează perfect.

Cel puțin asta reiese din declarațiile lor, cântăreața spunând că a învățat pe pielea sa că atitudinea și mentalitatea actualului iubit sunt foarte sănătoase.

În fața lui Codin Maticiuc, Theo Rose a vorbit despre ce s-a întâmplat cu viața sa de când a anunțat despărțirea de nepotul lui Nea Marin, moment în care fanii ei s-au împărțit în două tabere: unii i-au judecat alegerea, alții au susținut-o.

Theo Rose: Treci prin multe, oamenii își schimbă părerea. Uite, în viața mea personală de exemplu. Sunt lucruri pe care oamenii le judecă, neștiind exact adevărul, netrăind alături de mine în fiecare zi. Și atunci eu nu am cum să reușesc să explic atâtor oameni ce se întâmplă și nici nu am de ce să o fac. Cu timpul, ei se relaxează, mai aud ce am zis aici în podcastul ăsta, cu ce mai povestesc peste vreo 10 ani pe undeva, când o să am copii.

În urma celor spuse, Maticiuc a subliniat faptul că prietena sa chiar este un om sincer și astfel cei care o urmăresc pot să o cunoască cu ușurință, fiind foarte dezinvoltă.

Codin Maticiuc: Ești și foarte sinceră așa și povestești asta, adică chiar lumea vrea să te cunoască...

Deși sunt oameni care văd în ochii și spusele sale sinceritate, Theo Rose mărturisește că nu toți din jur o și cred pe cuvânt, de aceea a ajuns să fie foarte judecată.

Theo Rose: Sunt foarte mulți care nu vor să creadă că sunt așa.

În fața unor astfel de mărturisiri, în discuția celor doi a intervenit și Anghel Damian. Actorul nu se arată de acord cu atitudinea și gândirea pe care le-a avut Theo Rose până acum.

El spune că viața personală a unei celebrități nu poate fi expusă în totalitate cum nici nu poate fi înțeleasă de toată lumea în același mod.

Anghel Damian: Bine, eu aici am o părere. Ești așa, dar până într-un punct, pentru că mediile sociale sunt restrictive. Poți să cunoști un om, să-i înțelegi o parte din personalitate, să-l înțelegi în anumite contexte, dar nu ai cum să fii în sufletul și intimitatea lui. E o ficțiune, este o ficțiune care are elemente de realitate.

Tocmai de aceea, conștientă că iubitul ei spune un mare adevăr, Theo Rose a declarat că cea mai recentă lecție învățată este să filtreze ceea ce arată întregi lumi și ceea ce păstrează doar pentru ea.

Theo Rose: Da, nu cu totul. Nu poți să fii acolo cu totul, dar eu am lăsat să se vadă foarte mult, până în punctul în care am decis că trebuie să păstrez lucruri și pentru mine. Am păstrat în sufletul meu momente care m-au durut, praguri pe care a trebuit să depășesc. Ai dreptate, cum ar venit (n.r- Theo, către Anghel).

Glumeț din fire, văzând cât de bine se înțeleg și se completează cei doi amorezi, Codin Maticiuc a mărturisit că dialogul avut cu Theo Rose și completat de regizor a crezut, pentru moment, că ar fi putut degenera într-o contrazicere între cei doi.

Codin Maticiuc: Eu care speram să nu aibă dreptate și să asist la prima ceartă. Prima ceartă între Theo Rose și Anghel Damian se întâmplă aici.