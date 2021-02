Cel mai bine păzit secret al lui Dani Mocanu a fost aflat! Manelistul are o groază de copii

In articol:

Iar unul dintre cele mai bine păzite secrete ale manelistului Dani Mocanu este chiar felul lui de a relaționa cu familia sa, cântărețul care a renunțat la muzică recunoscând că și-a găsit liniștea alături de rudele sale.

Cu toate acestea, deși este foarte legat de familia sa, când vine vorba de copiii pe care îi are, Dani Mocanu începe să șovăiască, răspunsurile pe acest subiect fiind cu totul și cu totul confuze. Totuși, manelistul care s-a retras din lumea muzicii de petrecere, știe, cu aproximație că este un părinte cu mulți copii. ”Am trei fete și cred că... doi băieți”, a explicat Dani Mocanu, semn că situația lui ca tată nu este una foarte certă, motivele fiind legate de trecutul agitat și multele relații pe care le-a avut.

Dani Mocanu are tatuaje cu tenta religioasa

În altă ordine de idei, susțin apropiații lui Dani Mocanu, acesta este foarte atașat de copiii pe care îi are și de care știe, manelistul având grijă ca acestora să nu le lipsească nimic și să nu simtă nicio greutate, așa cum a pățit-o el când era copil.

”Trebuie să recunosc că mă odihnesc mai mult decât am făcut-o vreodată. Stau mai mult acasă, cu familia, mă relaxez”, ne-a spus, în exclusivitate, Dani Mocanu, acum câteva săptămâni, după ce s-a retras din muzică. Doar că, dacă, pe atunci, nu prea ducea dorul muzicii și evenimentelor care l-au făcut celebru, lucrurile s-au schimbat radical pentru manelistul care a ”rupt” topurile românești. ”Dragi prieteni, vă mărturisesc în fața lui Dumnezeu faptul că îmi este foarte dor de voi! Voi încerca să vă fiu alături prin intermediul melodiilor creștine. Dumnezeu să fie cu voi și să vă protejeze de orice rău la fel cum mă protejează pe mine și pe familia mea”, a spus Dani Mocan u, semn că, în curând, va intra, totuși, din nou, în studio și va cânta așa cum știe el, subiectele abordate de piese fiind, totuși, diferite.

Dani Mocanu s-a botezat acum opt ani

”Da, sunt pocăit, cum se spune. Sunt, de fapt, evanghelist”, ne-a spus Dani Mocanu. ” De exemplu, chiar dacă am o groază de evenimente în weekend, eu sunt cuminte. Adică, ca să mă înţelegeţi, eu nu am iubită şi mă comport ca atare. Adică, dacă văd o femeie şi îmi place, dacă văd că e disponibilă, profit. Adică, ne combinăm pentru o noapte… Sau pentru o partidă de sex. Dar, niciodată nu o fac dacă e duminică. Adică, eu respect cu stricteţe ideea că duminica e o zi închinată Domnului, nu păcatelor”, ne-a explicat, acum ceva timp, Dani Mocanu.

Dani Mocanu a facut avere din manele

Dani Mocanu nu va reveni în lumea manelelor

”Am ales să pun stop unei cariere frumoase, unei cariere care mi-a adus mulți bani, care mi-a adus putere, valoare, notorietate, care m-a făcut cunoscut pe tot Pământul.(...) Nu la voia întâmplării am ajuns numărul 1 în tot ceea ce înseamnă muzică în România. Cineva a fost în spatele meu tot timpul, mi-a dat forță, pentru că de unul singur e imposibil să ajungi unde am ajuns.(...) Trebuie să curățăm viețile noastre, nu doar mâinile noastre. Trebuie să curățăm sufletele noastre. În spatele meu era Dumnezeu, El m-a ajutat și mi-a dat forță să ajung numărul 1. Renunț la tot pentru Dumnezeu.(...) Sunt legendă pentru România, o întreagă generație a crescut cu muzica mea, și sunt convins că măcar 10 persoane se vor pocăi și îl vor urma pe Dumnezeu. Îmi pare rău din suflet că vă las și că îl urmez pe Dumnezeu, pentru că, sincer să fiu, cui nu îi place puterea, succesul? Cui? Dar, din păcate, tot ce avem pe Pământ este trecător și este doar o minciună. Dar vă promit așa: în scurt timp veți vedea zeci, sute de prostituate pocăite, am să mă duc personal să le povestesc de Dumnezeu, să le povestesc personal de Dumnezeu”, a explicat Dani Mocanu. Mai mult, pentru a fi clar, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Dani Mocanu a mai spus că nu va reveni în lumea manelelor. ”Nu m-am gândit să mă duc să când la diverse evenimente, deși am primit oferte. Decizia mea este definitivă, nici nu mă gândesc să mă întorc în domeniu”, ne-a mai mărturisit Dani Mocanu.