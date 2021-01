Dani Mocanu, primele declarații după ce s-a retras din muzică! ”Nici nu mă mai gândesc...”

In articol:

La două săptămâni de la decizia de retragere din muzică, manelistul Dani Mocanu a vorbit, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, despre ceea ce se petrece cu el.

Citeste si:Reacția lui Dani Mocanu, după ce Snoop Dogg s-a filmat pe melodia lui Florin Salam: ”I love you, Snoop!”

”Trebuie să recunosc că mă odihnesc mai mult decât am făcut-o vreodată. Stau mai mult acasă, cu familia, mă relaxez”, ne-a spus, în exclusivitate, Dani Mocanu. Iar când vine vorba de muzica care l-a făcut celebru, Dani Mocanu recunoaște că s-ar fi așteptat să îi fie mai dor decât îi este în aceste momente. ”Nu pot să spun că nu îi duc dorul, dar nu este ceva care să mă macine, să mă consume. Și nu, nu m-am gândit să mă duc să când la diverse evenimente, deși am primit oferte. Decizia mea este definitivă, nici nu mă gândesc să mă întorc în domeniu”,ne-a mai mărturisit Dani Mocanu.

Dani Mocanu a facut avere din muzica

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro

Cu

toate acestea, legătura lui cu muzica nu va fi complet întreruptă. Mai exact, Dani Mocanu este dispus să investească resurse și cunoștințe pentru a ajunta tineri artiști să se lanseze și să reușească în muzică. Până atunci însă, Dani Mocanu s-a dedicat, în întregime, religiei pe care a îmbrățișat-o acum mulți ani., ne-a mai spus, zâmbind, Dani Mocanu.

Dani Mocanu s-a botezat acum opt ani

”Da, sunt pocăit, cum se spune. Sunt, de fapt, evanghelist”, ne-a spus Dani Mocanu. ”De exemplu, chiar dacă am o groază de evenimente în weekend, eu sunt cuminte. Adică, ca să mă înţelegeţi, eu nu am iubită şi mă comport ca atare. Adică, dacă văd o femeie şi îmi place, dacă văd că e disponibilă, profit. Adică, ne combinăm pentru o noapte… Sau pentru o partidă de sex. Dar, niciodată nu o fac dacă e duminică. Adică, eu respect cu stricteţe ideea că duminica e o zi închinată Domnului, nu păcatelor”,ne-a explicat, acum ceva timp, Dani Mocanu.

Dani Mocanu are tatuata Cina cea de Taina

De altfel, credința de care vorbește Dani Mocanu se poate vedea și pe corpul lui, printre tatuaje. ”Mi-am tatuat ”Cina cea de Taină” a lui Leonardo da Vinci. Doar că am ”îmbunătăţit-o”. L-am scos pe Iuda dintre apostoli, e cina fără Iuda. Nu suport trădătorii, iar prin acest tatuaj am anunţat, de fapt, filosofia mea de viaţă. Cine trădează, merită să dispară, nu mai există pentru mine”,ne-a explicat Dani Mocanu, în exclusivitate.

Dani Mocanu s-a retras din muzică pentru a se dedica religiei

”Am ales să pun stop unei cariere frumoase, unei cariere care mi-a adus mulți bani, care mi-a adus putere, valoare, notorietate, care m-a făcut cunoscut pe tot Pământul. (...) Nu la voia întâmplării am ajuns numărul 1 în tot ceea ce înseamnă muzică în România. Cineva a fost în spatele meu tot timpul, mi-a dat forță, pentru că de unul singur e imposibil să ajungi unde am ajuns. (...) Trebuie să curățăm viețile noastre, nu doar mâinile noastre. Trebuie să curățăm sufletele noastre. În spatele meu era Dumnezeu, El m-a ajutat și mi-a dat forță să ajung numărul 1. Renunț la tot pentru Dumnezeu. (...) Sunt legendă pentru România, o întreagă generație a crescut cu muzica mea, și sunt convins că măcar 10 persoane se vor pocăi și îl vor urma pe Dumnezeu. Îmi pare rău din suflet că vă las și că îl urmez pe Dumnezeu, pentru că, sincer să fiu, cui nu îi place puterea, succesul? Cui? Dar, din păcate, tot ce avem pe Pământ este trecător și este doar o minciună. Dar vă promit așa: în scurt timp veți vedea zeci, sute de prostituate pocăite, am să mă duc personal să le povestesc de Dumnezeu, să le povestesc personal de Dumnezeu”,a explicat Dani Mocanu.