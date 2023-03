„Cel mai bun soț din lume” Jamila, mesaj emoționant la împlinirea a 15 ani de căsătorie! Puțini știu cum arată soțul vloggeriței, Mohamed

In articol:

Jamila a cucerit pe toată lumea cu rețetele pe care le postează adesea pe YouTube. Dacă la începutul carierei sale ca vlogger culinar prefera să nu își arate chipul, ci doar cadre cu prepararea rețetei propriu-zise, la cererea admiratorilor, a decis să-și facă curaj și să se arate lumii pentru a se face cunoscută, apreciată fiind, la vârsta de 35 de ani, ca una dintre cele mai bune în domeniul său de activitate.

Astăzi este o zi cu totul specială pentru vloggeriță, pentru că împlinește 15 ani de căsătorie cu soțul său, de origine din Maroc. Cu această ocazie specială, vloggerița a scris un mesaj special despre și pentru cel care o susține și o ajută necondiționat în toate aspectele vieții.

Jamila sau Geanina Avram Staicu, așa cum se numește în realitate, este un nume sonor în țara noastră, însă puțini știu că în spatele camerelor de filmat se află chiar soțul său, Mohamed. Tânăra mămică primește ajutor din partea partenerului ei cu tot ceea ce ține de partea tehnică a muncii sale, fiind foarte recunoscătoare pentru tot ajutorul de care are partea din partea omului alături de care își trăiește viața.

„15 ani de căsătorie și cel mai frumos buchet de trandafiri de la cel mai bun soț din lume! La multi ani sănătoși nouă! ”, a scris Jamila în mediul online.

Citește și: „Voi merge și la nivel european” Jamila, prima reacție după ce a pierdut procesul cu Laura Laurențiu în scandalul „ecler la tavă”. Vloggerița a spus tot adevărul despre procesul în care este implicată

Citeste si: Motivul pentru care Rudel Obreja a murit. De ce boală groaznică suferea: „O boală destul de cruntă”- kanald.ro

Citeste si: Bia Khalifa și Fulgy au ajuns la poliție. Fiul Clejanilor s-a ales cu ordin de protecție și cu brățară de monitorizare- stirileprotv.ro

De unde a plecat Jamila?

În urmă cu aproape un deceniu, Jamila a început să filmeze rețete marocane în ideea în care rudele sale s-ar bucura să facă cunoștință cu tradițiile culinare pe care soacra sa i le-a împărtășit, însă succesul său în mediul online nu a întârziat să apară.

Citeste si: “Mi se pare cea mai mare greșeală din viața mea.” Pepe, mărturisiri dureroase despre fostul mariaj cu Oana Zăvoranu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 martie 2023. Ce mare sfânt este celebrat marți- stirilekanald.ro

Citeste si: „A fost un abuz din partea sistemului. Au pus la îndoială calitățile de părinte”. Sharon Stone a pierdut custodia fiului ei din cauza celebrei scene din „Basic Instinct”- radioimpuls.ro

Citește și: Rețetă tort diplomat. Cum pregătește Jamila cel mai gustos tort cu fructe

Din momentul în care rețetele sale au început să fie din ce în ce mai vizionate și apreciate, a decis să prepare rețete românești, pe placul tuturor românilor. În prezent, Jamila are peste 1,5 milioane abonați pe YouTube.

„Eu am crezut că o să fac rețete pentru mama, verișoara mea de la Craiova și soacra din Maroc sau prietenele mele din liceu sau facultate. Dar au venit oameni străini, pe care nu îi cunoșteam și au început să crească vizualizările și oamenii să îmi ceară rețete în continuare. Atunci am zis- OK, nu facem doar rețete marocane, că oamenii nu vor doar rețete marocane. Și am început să facem rețete românești, rețete internaționale, rețete în general. Ziceam, hai să facem ce ni se cere! Atunci și acum, punem foarte mare preț pe comunitate”, a declarat mai demult Jamila, conform Rețeaua de Idoli.