Cele mai frumoase poze de Crăciun cu Andreea Mantea și…

Andreea Mantea se poate declara o femeie împlinită. Are o carieră la care mulți nici nu au curajul să viseze, este admirată de milioane de oameni și are un băiețel superb. În plus, deși nu formează un cuplu cu Cristi Mitrea, tatăl lui David, frumoasa prezentatoare de televiziune are o relație bună cu el.

Recent, Andreea Mantea a publicat pe pagina ei de Instagram câteva fotografii superbe în care apare alături de David. Lângă brad, prezentatoarea emisiunii Puterea Dragostei și fiul ei s-au distrat de minune. Imaginile au strâns aproape 30 de mii de aprecieri din partea fanilor în mai puțin de două ore.

Andreea Mantea, Cristi Mitrea si baietelul lor au impodobit impreuna bradul de Craciun!

In Ajun, Mantea si Mitrea s-au reintalnit pentru o portie sanatoasa de ras. Andreea, Cristi si fiul lor au impodobit bradul, au ras si s-au distrat de minune. Frumoasa prezentatoare a emisiunii Puterea dragostei de la Kanal D a facut vlog si le-a aratat internautilor de pe contul ei oficial de Youtube cum a decurs operatiunea "Bradul de Craciun".

Andreea Mantea si Cristi Mitrea au avut un ajutor de nadejde in David. Pustiul a pus si el globuri si fundite in brad, dar a fost responsabil si cu gatitul pisicii, pe care a tot alergat-o prin toata casa ca sa o imbrace in beteala.

, a scris Andreea Mantea pe Youtube.