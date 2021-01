Cele mai obraznice indicații ale Ispitei Irina! Vedeta, sfaturi fără perdea pentru fanii ei

Irina, ispita care a făcut senzație la Insula Iubirii, și-a revenit pe deplin după ce, de curând, a anunțat că a suferit o formă de cancer și a decis să se apuce de dat sfaturi fanilor ei.

Iar sfaturile de viață pe care le-a dat Irina au fost unele legate de subiecte care tratează mai ales partea fizică a unor relații, frumoasa ispită nefiind deloc inhibată de a spune lucrurilor pe nume la problemele pe care fanii i le-au ridicat.

Astfel, printre întrebările care s-au strecurat pe contul de socializare al Irinei, au fost câteva legate de relații în care bărbatul își înșală iubita. Iar răspunsurile Irinei ar putea fi categorisite ca fiind... delicioase. ”Ai putea să îl lași tu pe el”, i-a spus unei domnișoare care susținea că este amanta iubitului care nu vrea să renunțe la cealaltă femeie. Și, dacă tot a venit vorba de triunghiuri amoroase, ispita Irina a mai răspuns la o întrebare ciudată, o domnișoară fiind siderată că actualul ei iubit nu vrea o relație în trei, în care să fie implicat și fostul amorez al ei. ”Oare de ce? Oare de ce nu vrea el așa ceva, oare de ce nu vrea un bărbat să locuiească cu alt bărbat? E tâmpit? Schimbă-l, aruncă-l”,a răspuns ironic ispita.

Ispita Irina a facut furori la Insula Iubirii

Și, cum întrebările fanilor au atins și subiecte despre relații în care domnișoara s-a îndrăgostit de amica iubitului, răspunsurile au fost pe măsură. ”Cred că nu există o nereușită mai mare. Păi cam cât de degeaba pe pământul ăsta să fii încât nevasta, iubita să se îndrăgostească de cea mai bună prietenă a ta care este lesbiană? Adică, dintre toți bărbații... ai făcut-o să renunțe la bărbați, prietene! (...) Nu sunt buni!”, a mai spus, amuzată, ispita Irina .

Ispita Irina are forme de fotomodel

Ispita Irina s-a vindecat de un cancer

”La începutul anului am fost diagnosticată cu o formă de cancer. Pe scurt (pentru că voi dezvolta subiectul cu altă ocazie), am primit cea mai mare palmă de la viață. Nu puteam să plâng, să îmi manifest frică sau emoțiile în vreun fel pentru că mama mea a trecut prin destule în viața ei și să mă vadă și pe mine la pămânț, ar fi distrus-o și mai tare decât vestea că unul dintre copiii ei are o boală ce poate ucide. Pandemia mi-a permis să fac puține seturi de analize, un medic m-a consultat înainte de starea de urgență, alți trei au primit doar analizele făcute înainte de nebunia globală, online. Cei trei din urmă îmi spuneau că au avut cazuri cu analize asemănătore care au trecut peste, dar și cazuri care în 3 luni au murit.

Înghețam după fiecare apel. Pentru prima dată m-am închis în mine, încercând să ascund cât mai adânc frică. Nopți la rând adormeam plângând cu gândul că dacă mor, cine mai are grijă de mama mea, de fratele meu? (...) Iubiții mei frumoși, dacă nu ați fi fost voi în lunile astea, nu șțiu în ce măsură starea mea psihică ar fi fost bună. Scriu cu lacrimi în ochi, de fericire că vă am în viața mea, pentru că voi, alături de familie, îmi sunteți bogăția. Mi-ați făcut cel mai mare cadou prin simpla prezență, suportul necondiționat și crizele de râs oferite. Să îmi trăiți voi mie, pentru că fără familie și fără voi prezentul ar fi fost cu totul diferit”,povesteșteIrina, ispita de la Insula Iubirii.