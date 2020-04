In articol:

Ispita Irina Stroia, în vârstă de 24 de ani, este consultant estetic și ar fi fost pentru a treia oară în rolul de ispită la Insula iubirii’, fiind decisă să stabilească un record în ceea ce privește succesul ”de casă”.

În sezonul 4 al show-ului ea l-a vrăjit pe Iulian, cel care avea o relație cu Marinela Mavrodin. I-a dovedit bărbatului că relația cu iubita nu era potrivită pentru el, motiv pentru care s-au și despărțit. Irina a decis să participe și în al cincilea sezon. Anul trecut, înainte de show, făcea declarații: „Nu îmi place să mă laud, îmi place să demonstrez”, spune Irina despre ea. Apoi, în sezonul următor, l-a ”distrus” pe Bogdan, unul dintre cei mai controversați concurenți de la Insula Iubirii.

Secretelei Irinei, ca ispită, nu sunt multe, dar se bazează pe câteva lucruri care, probabil, reușesc de fiecare dată să îi înnebunească pe bărbați. E blondă, are sânii mari şi forme perfecte! E adevărat, până să ajungă la înfățișarea de acum, Irina a avut de muncă șiu de... plată, intervențiile estetice făcute pentru a fi perfectă fiind suficiente.

Mai exact, până să intre în show, Irina arăta complet diferit. Nişte fotografii postate pe contul ei de Instagram ne-o arată în acum cinci ani fără buze voluminoase ori bust proeminent, iar nasul era compelt diferit. Iar asta înseamnă că a avut nevoie de câteva operații pentru a deveni blondina care să îi înnebunească pe bărbați. De altfel, imaginile cu ea pe care le postează pe conturile de socializare în ultima vreme, făcute chiar pe plajele din Republica Dominicană, acolo unde, din păcate, nu a putut să filmeze cel de-al treilea sezon al ei, sunt mai mult decât elocvente. Atât su privire la atuurile ei fizice, cât și cu privire la intențiile care au condus-o în a-și alege meseria de ispită...

Ispita Irina, marcată de căsnicia părinților

„Ai mei au avut o căsnicie dificilă. Au stat 17 ani într-o relaţie toxică. Mama a făcut stop cardiac când a aflat că mă duc la Insula Iubirii. S-a uitat la sezonul trei. După ce s-a uitat a zis: mami, du-te, că mi-ar fi plăcut şi mie ca în 17 ani (n.r. căsnicie), cineva să îmi deschidă ochii”, a spus ispita Irina la Antena Stars. „Pe insulă este mult mai greu decât pare. Este foarte mult stres şi ore puţine dormite. Am fost înscrisă la casting de către un prieten bun din copilărie, ca mi-a spus că sunt o fire certăreaţă şi m-aş descurca acolo. Bineînţeles că am avut o mică ceartă cu el când am aflat ce a făcut, apoi am acceptat. În primele zile, întrebam producătorii ce trebuie să fac. Nu ştiam exact. Ei mi-au spus să fiu naturală, apoi totul a decurs foarte bine”, a declarat Irina.

Ispita Irina, părăsită de un bărbat, la altar

Până la 23 de ani a avut doar o relaţie serioasă, de un an şi jumătate, care a foarte aproape de a se concretiza cu o nuntă: „Am întâlnit pe cineva, mi-a furat minţile, mi-a pus inelul pe deget, m-a cerut de la părinţi, chiar şi de la tatăl meu care este separat de mama, iar la o lună după acest gest, când ne pregăteam de nuntă, l-am prins cu alta. Nu a ştiut să-şi explice gestul. De atunci am mai avut o singură încercare să-mi refac viaţa”, a spus ispita Irina în presă. Cu toate acestea, celebritatea pe care a căpătat-o ca ”ispită” i-a adus blondinei și o groază de fani, Irina Stroia având grijă să îi răsfețe cu imagini care mai de care mai fierbinți pe urmăritorii ei de pe conturile de socializare.