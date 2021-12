Cele mai tari gafe ale Vioricăi Dăncilă. Fostul prim ministru al României a împlinit 58 de ani

In articol:

Viorica Dăncilă a ocupat timp de șase luni de zile funția de prim ministru al României. Femeia este foarte cunoscută pentru greșelile gramaticale și perlele pe care le-a "scos pe gură" în timpul mandatului, dar și până să îl obțină.

Cele mai tari gafe ale Vioricăi Dăncilă

Politicianul Ovidiu Raețchi a făcut o retrospectivă a acestor gafe, făcute în spațiul public, și a declarat despre ea că, în acel an de guvernare, gafele ei au depășit numărul bancurilor cu Bulă de pe vremea lui Ceaușescu.

1. Gafa de protocol la întâlnirea cu Papa Francisc. Viorica Dăncila nu a învăţat în engleză formula de adresare către Suveranul Pontif, rostind: “Sfinţia Voastră, I am very glad for this opportunity”.

2. "Cei care dezinformeaza UE sunt autişti"

3. Întrebată de presă dacă îi este frică de o plângere penală, prim-ministrul a răspuns că „Orice om îi este teamă de o plângere penală".

4. "Putem spune, pe scurt, că reducem democraţia... ăăă... reducem birocraţia". Această afirmaţie a fost făcută în timpul unei şedinţe de guvern.

5. "Avem apoi oraşul medical universal...universitar Complex Carol Davila, care se va construi în zona de nord a Capitalei".

6. La moţiunea de cenzură depusă de PNL, în Parlament, a spus Banca Monetară în loc de Banca Mondială: "Când nu aţi mai avut cum să negaţi performanţele economice ale acestei guvernări, recunoscute de Fondul Monetar Internaţional, Banca Monetară(..)"

7. "De ce minţiţi oamenii că în fiecare lună a crescut preţurile?" Afirmaţie făcută în Parlament.



8. "Această dezinformare este pur şi simplu o minciună!" Afirmaţie făcută în Parlament.

9. "Majorările de preţuri s-au diminuat." Afirmaţie în Parlament.

10. „Educaţia şi sănătatea cetăţeanului sunt premordiale”.

11. "Faceţi un exerciţiu de imagine şi puneţi-vă în locul meu”.

12. În cadrul unei şedinte de guvern, a spus 20-20 în loc de 2020: "Tot astăzi adoptăm în perspectiva Euro douăzeci-douazeci şi hotărârea Guvernului".

13. A spus de şase ori „imunoglobină” în loc de „imunoglobulină”, în timpul unei şedinţe a Executivului.



Viorica Dăncilă este consultant la Banca Națională Română

Fostul prim ministru a fost angajată anul acesta în funcția de consultant pe Strategia de Sustenabilitate și Energie Verde, la Banca Națională. Femeia a fost angajată în 15 mai, iar salariul său net va fi de circa 10.000 de lei lunar, potrivit unor surse. Viorica Dăncilă este absolventa Facultății Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor de Hidrocarburi de la Institutul de Petrol şi Gaze. Ulterior, a terminat și un master în Spațiul Public European la SNSPA.



Viorica Dăncilă a fost premier al României în perioada 29 ianuarie 2018 – 4 noiembrie 2019 și a candidat la alegerile prezidențiale din 2019 din partea PSD.





Surse: click.ro, g4media.ro

