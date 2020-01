Cele mai multe romance aleg ca metodă de contracepție pastilele (anticoncepționalele hormonale), de multe ori după sfatul unor prietene sau al farmacistelor, fără să apeleze la medicul ginecolog. Un studiu recent al Institutului pentru Politici Publice arată că ”mai mult de 75% dintre românce nu au auzit de sterilet sau de diafragmă, 88% dintre românce ştiu ce este şi cum se foloseşte un prezervativ, 79% ştiu despre pilule contraceptive, iar 49% ştiu despre contracepţia de urgenţă, doar 8% au auzit despre spermicide şi aproximativ 10% despre plasture, contraceptive injectabile sau inel.”

Metode contraceptive pentru femei: anticoncepționalele

Cele mai multe romance aleg anticoncepționalele hormonale ca metodă contraceptivă. Din păcate, aceste pilule sunt luate după sfatul altor femei și nu pe baza unei recomandări medicale. Cât de periculoase sunt anticoncepționalele ați putea afla și dacă citiți cu atenție prospectul din cutie. Anticoncepționalele sunt substanțe chimice, hormoni, ce sunt introduse regulat în organism, iar efectul lor advers poate fi uneori fatal. De aceea, medicul ginecolog recomandă anticoncepționalul potrivit în urma unui set complet de analize și ținând cont de factorii de risc (fumatul, alcoolul, obezitatea, bolile de coagulare a sângelui sunt, de exemplu, factori de risc).

Metode contraceptive pentru femei: steriletul

Pentru femeile care au născut, medicul ginecolog ar putea recomanda ca metodă contraceptivă, steriletul. Acesta este un dispozitiv intrauterin care are, susțin specialiștii, o eficiență de 97-99%. Sunt două tipuri de dispozitive: steriletul cu fir de cupru sau steriletul hormonal.

Steriletul este un dispozitiv medical, care se introduce în uter doar de cadrul medical, uneori sub anestezie, efectul lui este de a ucide spermatozoizii și a împiedica fixarea oului fecundat, fără însă a afecta în vreun fel actul sexual. Steriletul este indicat și pentru că are o durată de ”viață” mare, între 5 și 7 ani, nu are efecte secundare hormonale și nu interacționează cu alte medicamente. Steriletul are însă recomandări clare pentru a fi montat - atunci când femeia este sănătoasă, adică nu are leziuni la nivelul colului uterin și nu este diagnosticată cu boală inflamatorie pelviană sau neoplazii uterine. Printre riscurile steriletului sunt enumerate și menstruațiile dureroase, însă se pare că doar în cazuri rare. Există şi riscul – extrem de mic, e drept – ca dispozitivul să perforeze uterul, cel mai adesea atunci când este introdus. Apoi, trebuie spus şi că uterul îl poate expulza în vagin, de obicei în primele luni după introducere.

Metode contraceptive pentru femei: inelul vaginal

Inelul vaginal este asemănător ca acțiune cu pilula contraceptivă și are bază hormonală. Hormonii împiedică ovulația și îngreunează pătrunderea spermatozoizilor în membrana mucoasă a colului uterin, unde se află ovulul. Inelul vaginal are formă rotundă, este subțire și flexibil, este din plastic și îl introduceți singură în vagin. El poate fi ținut încontinuu timp de trei săptămâni, însă după această perioadă, trebuie făcută o pauză de 7 zile. Printre efectele secundare ale inelului vaginal sunt durerile de cap, grețurile și eventual infecții vaginale, toate acestea sunt efecte temporare, care apar în primele luni de utilizare, după care organismul se obinuiește cu el.

Metode contraceptive pentru femei: plasturele hormonal și implanturile subdermice

Plasturele hormonal eliberează constant estrogen și progesteron, care intră prin piele, în fluxul sanguin. Este o metodă contraceptivă hormonală care are, spun specialiștii, o eficiență ridicată de 99%, dar doar dacă este utilizată corect. Plasturele hormonal se înlocuiește săptămânal (protecție timp de 7 zile pentru un plasture). Plasturele este o metodă de contracepție la fel de eficientă ca și pastilele contraceptive, dar mai comodă pentru că nu ești nevoită să îți amintești zilnic, ci săptămânal. Mai scumpe, dar utile pentru cele care nu vor să se complice cu schimbarea plasturelul săptămânal, sunt implanturile subdermice. Este vorba despre 6 capsule subțiri și flexibile care se implantează sub piele, de un cadru medical specializat, în partea superioară a brațului și au efect contraceptiv timp de 3-5 ani. Aceste implanturi subdermice conțin hormon care este eliberat din cele 6 capsule în circulația sanguină, lent și în cantități mici. Efectul implanturilor subdermice este la fel ca al plasturelui hormonal. (Citește și: Totul despre pilulele contraceptive! Când NU ai voie să iei anticoncepționale)

Metode contraceptive locale- prezervativul și diafragma

Prezervativul este singura metodă contraceptivă care oferă dublă protecție: are eficiență în proporție de 98% în prevenirea apariției unei sarcini nedorite, dar protejează ambii parteneri împotriva bolilor cu transmitere sexuală.

este un dispozitiv intrauterin cu eficiență scăzută în comparație cu alte metode contraceptive, de doar 85%. Diafragma se așează de femeie înainte de actul sexual, ea acoperă colul uterin și acţionează ca o barieră ce blochează pătrunderea spermatozoizilor în uter şi în trompele uterine.

Metode contraceptive de urgență – pastila de a doua zi

Pastila de a doua zi este o metodă contraceptivă de urgență, care trebuie folosită doar în caz de necesitate, specialiștii susțin că ea trebuie utilizată de maxim două ori pe an. Pastila de a doua zi conține estrogen și progesteron în concentrații mult mai mari decât în cazul pilulelor anticoncepționale și trebuie luată în termen de 12-72 de ore de la contactul neprotejat.