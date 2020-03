Andreea Bălan trece printr-o perioadă foarte grea. Frumoasa cântăreață și soțul ei, George Burcea, s-au despărțit după doar cinci luni de mariaj, o lovitură la care ea nu se aștepta. Într-o emisiune de televiziune, ea a vorbit în linii mari despre ce se petrece în sufletul ei și între ea și tatăl fiicelor ei și a mărturisit că se va ajunge la divorț, dacă el nu redevine cel care a cucerit-o. Citeste si: Andreea Balan divorteaza! Care e cel mai mare regret al artistei: "Fetele noastre nu vor mai avea reperul de familie"



Cu toate că semnele unei despărțiri erau destul de clare, Andreea Bălan a hotărât să nu pună foarte mult la suflet și să își continue viața, în speranța că lucrurile vor reveni la normal. Însă totul a devenit clar în momentul în care George Burcea i-a spus fără nicio remușcare că nu o mai iubește."A spus că nu mai are sentimente puternice pentru mine, dar eu nu am pus la suflet, am zis că poate e stresat, că are proiecte, lucrează la carte... Mi-am spus că a deschis o cutie a Pandorei, că poate trăiește niște răni din trecut. Din momentul în care ne-am întors din vacanță atunci a început un tăvălug foarte mare și într-o lună m-am trezit că nu mai am familie", a mai deeclarat Andreea Bălan.

În mod surprinzător, Mariana Cojocaru a prezis divorțul Andreei Bălan de George Burcea încă de anul trecut. În premieră pentru WOWbiz.ro despre, celebra astroloagă a vorbit despre felul în care s-au aliniat astrele chiar după nuntă. "Ați văzut când s-a căsătorit Andreea Bălan-Rac? Într-un an foarte prost, foarte dificil pentru ea, ce nu anunța nimic bun pentru relația matrimonială și nici pentru relația cu cei mici. V-am spus de atunci că urmează un an greu pentru Rac (n.r. Andreea Bălan face parte din această zodie) și veți înțelege pe viitor, ce caracter dificil are și cum își va afecta partenerul de viață și fetițele. Iată ce spuneam despre nativii din Rac în septembrie 2019. "Astrograma voastră karmică vă dă măsura viitorului. Este un an delicat, din toate punctele de vedere, iar lumina v-o pot aprinde analizând horoscopul personal. Intrarea Soarelui în Rac anunță cutremure existențiale și nu numai... sunt mai multe bariere care se vor ridicate și este nevoie de sfatul meu, în planul vostru personal. Risc cu lux crescut de divorț, separare, pierdere de persoane dragi. Sunt înscrise și problemele de sănătate la voi sau la cei dragi vouă, ce au rădăcini karmice (genetice), ce trebuie înțelese și cunoscute de amănunte, să nu suferiți", cam acestea au fost predicțiile pe care le-am și publicat pe site-ul kfetele.ro la vremea respectivă", a spus Mariana Cojocaru.