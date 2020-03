Vestea că Andreea Bălan și George Burcea s-au despărțit i-a șocat pe mulți dintre fani, cei doi aveau multe probleme în căsnicie. Despărțirea lor a devenit cel mai discutat subiect în acest moment.

Deși nu mai locuiesc împreună, George Burcea s-a întors în casa unde locuia cu Andreea Bălan până de curând. Motivul a fost să petreacă timp cu cele două fetițe: Clarita și Ella. Actorul a vrut să imortalizeze momentele și le-a postat pe contul lui de Instagram, la story.

A postat un filmuleț pe care Clarita l-ar fi filmat din greșeală, cu descrierea: „Clarita a început filmările la vlogul ei”. Pe fundal se poate auzi cum George vorbește cu cele două fetițe, iar atmosfera pare una foarte veselă și linistită.

George Burcea nu se gândeşte la divorţ: “Nu aș dori să simt marginea căsniciei. Femeia este cea mai frumoasă lucrare a lui Dumnezeu”

George Burcea nu s-a gândit niciodată la divorţ, chiar dacă, în prezent, separarea de Andreea Bălan pare inevitabilă. În 2015, înainte de a o cunoaşte pe Andreea, George a acordat un interviu în care a forbit despre femeia ideală şi despre căsnicie. „Visez la femeia pe care să o iubesc și care să mă iubească, să o respect și să mă respecte, să îi aduc și să îmi aducă bucurie. Orice femeie este specială indiferent de fizic sau de gradul de intelectualitate. Femeia este cea mai frumoasă lucrare a lui Dumnezeu.”, a declarat Burcea pentru blogul lamargineacasniciei.wordpress.com.

“Visez la o căsnicie cu multă liniște, dragoste, înțelegere, respect, devotament, muncă și, bineînțeles, câțiva copii. Nu aș dori să simt marginea căsniciei și nu aș dori ca toți factorii externi să ne strice sau să ne tulbure ceea ce noi, oamenii, visăm de mici: familia. Cred în lucruri perfecte. De ce nu ar fi așa și o căsătorie? Cred că trebuie doar să ai încredere și să îți dorești cu adevărat. Nu regret nimic din tot ce am facut și am trăit până acum. Consider că toate lucrurile pe care le-am trăit au fost benefice pentru a ajunge în punctul în care sunt astăzi, iar astăzi sunt un om fericit. Faptul că nu m-am pierdut este cea mai bună alegere. Este foarte ușor să te pierzi și foarte greu să lupți (dacă nu ești puternic)”, a mai spus George Burcea. (Citeste si: De ce a semnat Andreea Bălan un contract prenupțial: „Dacă eu muream...”)