Celia, depistată pozitiv cu Omicron, înainte de naștere: "M-am panicat, veneam după alte probleme medicale"

Celia s-a luptat cu o veste cruntă cu o lună înainte de a-i da naștere fiicei sale. Într-un interviu recent, artista a dezvăluit că și-a petrecut sărbătorile în carantină, căci a fost infectată a doua oară cu COVID-19. De data acesta, solista a tras o sperietură de moarte, fiindcă a fost depistată cu varianta Omicron.

Celia: "M-am panicat"

Celia a mărturisit că a trecut prin momente dificile de sărbători, când a aflat că este infectată cu varianta Omicron. Însărcinată în aproape opt luni, îngrijorarea artistei a fost cu atât mai mare, cu cât înainte mai făcuse o formă gravă de COVID-19: "Am fost pe la Revelion și trebuia să mă duc la mami, iar eu pe mami era s-o pierd din cauza Covidului, anul trecut, când am avut toată familia… Am văzut că-mi curge un pic nasul. N-am avut niciun fel de simptom, nicio durere, absolut nimic.

Trebuia să mă duc la mami ca să meargă Angelo la ziua unui băiețel, acolo, la Deva. Și zic «hai să-mi fac un test», am unele foarte bune…Dumnezeule, din prima când l-am făcut, două linii atât de clare… Iar aia roșie… Era așa de închisă, spre vișiniu. Mi-am zis: «Ce mă fac?» Un pic, dar un pic m-am panicat! Dar am avut un feeling, așa, că o să treacă repede. Dar, totuși, mă gândeam: «Sunt însărcinată, n-am voie să fac niciun tratament», aici îmi era stresul.", a povestit Celia, pentru Cancan.ro.

Celia s-a confruntat și cu alte probleme medicale

Celia a mărturisit că s-a temut foarte tare să nu facă o formă la fel de gravă a bolii, ca prima oară, pentru că nu avea voie să urmeze niciun tratament.

Frumoasa brunetă a recunoscut că stresul a fost destul de mare, pentru că în acea perioadă se confrunta și cu alte probleme de sănătate:

Eram șocată, mai ales că veneam după alte probleme medicale despre care nu vreau să vorbesc și pe care abia le depășisem cu chiu, cu vai … Dar, spre bucuria mea, a fost o formă foarte ușoară, am fost protejate divin și eu și prințesa mea, iar acum și ea are imunitate. A dobândit imunitatea în burtică și îi va fi de ajutor după ce vine pe lume.", a mai spus Celia, pentru sursa citată.

