Celia, la un pas de divorț: ”Ținem fiecare la viziunea lui”. Ce a adus tensiuni în relația cu Ardeli Ancuța

Celia este căsătorită din anul 2013 și împreună cu Ardeli Ancuța formează o familie în care au apărut și doi copii: un băiat și o fată. Familia lor este una dintre cele mai discrete din showbiz-ul românesc, fiind pentru mulți un exemplu, însă nu toate au mers ca pe roate nici în cuplul celor doi.

Recent, artista a recunoscut că ea și soțul ei au fost la un pas de a divorța, imediat ce au devenit părinți pentru prima oară. La acea vreme, Celia și Ardeli ajunseseră, deși se iubeau la nebunie, să nu mai simtă acest lucru. Arista spune că oboseala de proaspătă mămică și depresia cu care se confrunta au făcut-o să ajungă la capătul puterilor.

Celia și-a salvat căsnicia pe ultima sută de metri

Mai mult decât atât, în cei doi ani de stres, artista a pierdut o sarcină, soțul ei și-a înmormântat tatăl, iar când aveau nevoie și mai mult unul de altul, parcă orgoliile și tristețea i-au îndepărtat din ce în ce mai tare.

„Epuizarea acumulată în primii doi ani a culminat cu pierderea unei sarcini în luna a treia. Aceasta se întâmpla în același interval în care soțul meu și-a pierdut tatăl… El avea nevoie de susținere, eu – de asemenea, și era să ne pierdem unul pe celălalt. Din orgolii, din epuizare, din tristețe, din stările aduse de mini-depresia în care mă aflam… Ambii exageram și ambii credeam că nu mai este suficientă iubire în celălalt, când, de fapt, eram amândoi răniți și încă ne iubeam enorm”, a

spus Celia, potrivit Viva.

Vedeta spune că, privind în urmă, ceea ce primea atunci de la partenerul ei și nu o mulțumea absolut deloc, era, de fapt, exact ceea ce și

ea oferea la rândul ei: răceală, tristețe, nervi și lista poate continua.

Însă, odată ce și-audat seama că stă doar în puterea lor să revină pe făgașul normal al vieții, plin de iubire, lucrurile s-au schimbat. Celia este de părere că doi oameni care se iubesc nu au cum să se piardă, iar ei chiar s-au căsătorit din iubire, ceea ce au și reîntâlnit pe drumul lor în doi, dar după o perioadă grea.

”Schimbarea a început cu mine, și apoi s-a schimbat și soțul. Am realizat că răceala lui era oglinda mea. Primeam ceea ce ofeream, am început să las supărările și să mă autocontrolez, să las eu de la mine, să nu mai accept nemulțumirea, să ofer iubire și să am răbdare ca lucrurile să revină la normal. Cu Dumnezeu și cu iubire, toate se așază… Unde e cu adevărat iubire, nu se sfârșește! Iar noi chiar ne-am luat din iubire! A durat ceva timp să ne revenim la normal. După, am realizat și noi că am fost la un pas să ne pierdem și cât de trist ar fi fost să se ajungă la asta”, a mai spus artista.

Credincioasă din fire, proaspăta mămică spune că mariajul ei a fost salvat de Dumnezeu. Rugăciunea, credința și îndrederea în Cel de sus le-a dat putere să pună familia pe primul loc și să lase orgoliile deoparte, chiar dacă nimic nu mai prevestea luminița salvatoare de la capătul unei astfel de perioade dramatice.

”Lui Dumnezeu I-am cerut îndrumare în acea perioadă și toate s-au rezolvat! Tot rugăciunea ne-a salvat și atunci, a fost o mare cumpănă în relația noastră. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ghidat și am avut puterea să pun familia pe primul loc, chiar și atunci când nu mai aveam siguranța că sunt iubită, apreciată și când am decis să las armele jos și să îl înconjor cu iubire, să caut tot ce era pozitiv, bun în relația noastră”, a mai adăugat soția lui Ardeli Ancuța.

Deși au trecut de pragul critic al căsătoriei, Celia recunoaște că nici acum lucrurile între ea și soțul ei nu sunt numai lapte și miere.

Ca în orice familie, subliniază ea, și între ei mai apar mici disensiuni, din nimicuri, dar cărora le găsesc rezolvare rapid. Artista spune că nu acceptă ca tot ce a clădit în atâția ani să se năruie din certuri banale, tocmai de aceea pun pe primul loc lucrurile pozitive din relația lor și încearcă ca dla fiecare ceartă să vadă partea plină a paharului. Doar așa reușesc să treacă rapid pentru momentele de nervi și supărare și să se concentreze pe ce au mai de preț: unul pe altul și doi copii.

”Mai apar din nimicuri, pentru că suntem oameni, suntem diferiți, vedem uneori lucrurile diferit și ținem fiecare la viziunea lui… însă nu țin mult. Nu accept supărarea din nimicuri și, imediat ce trec nervii, revenim la stări pozitive, avem de unde ne încărca pozitiv, de ce să acceptăm să stăm supărați din nimicuri?”, a mai declarat Celia.

Cât despre lecția învățată după ce a fost la un pas de a ajunge o femeie divorțată, Celia spune că atâta timp cât are motive să fie fericită și toate i se datorează soțului, atunci, cu siguranță, nu se pune problema separării sau a discuțiilor aprinse.

”Dacă ceva m-a deranjat la soțul meu, seara, înainte să mă pun la somn, mă gândeam la tot ce mi-a adus el bun în viață și doar pe aia încercam să pun accentul, cu asta să mă încarc, să îmi amintesc momentele bune și să zâmbesc. Cât timp am motive să zâmbesc, înseamnă că nu am voie să mă culc supărată! Aceasta mi-este lecția învățată!”, a concluzionat îndrăgita artistă.