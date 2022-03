Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, a luat foc după un atac al armatei ruse! „Dacă va exploda, va fi de zece ori mai rău decât la Cernobîl”

In articol:

Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, situată în sud-estul Ucrainei, a fost cuprinsă de flăcări, după un atac al armatei lui Vladimir Putin, relatează BBC News. Informația este susținută de declarațiile primarului localităţii învecinate, Enerhobar, care a dezvăluit că rușii nu s-au oprit nicio clipă din a da obuze deasupra complexului

neclear și mai spune că acțiunile lor sunt o amenințare nu doar la adresa siguranței Ucrainei, ci pentru întreaga lume. Din fericire, focul a fost stins la timp, au informat autoritățile ucrainene. De asemenea, nu s-au înregistrat nici victime și nici valori mari ale radiațiilor.

Focul ar fi fost provocat de bombardamentul continuu asupra clădirilor şi unităţilor centralei. La periferia orașului au fost lupte intense înre armata rusă și cea ucraineană. Dacă Centrala nucleară Zaporojie ar fi

„ Atacurilor continue cu obuze ruse asupra unităţilor complexului nuclear. "O ameninţare la adresa securităţii mondiale" , a declarat Dmytro Orlov, edilul din Enerhobar.

⚡️⚡️⚡️Surveillance cameras captured moments of the shelling of the #Zaporizhzhia NPP pic.twitter.com/ZNLX4pZeXI