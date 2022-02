Centrele de testare COVID vor fi desființate. Unde se vor putea testa românii gratuit. Anunțul venit de la Minister

In articol:

Luni, 21 februarie, ministrul Sănătății a făcut o serie de declarații privitoare la pandemia de coronavirus, despre care spune că este pe sfârșit.

Alexandru Rafila a transmis public că în viitorul apropiat există o mare posibilitate ca centrele de testare să se închidă.

Oficialul pune această decizie pe seama faptului că de la o zi la alta numărul persoanelor care se îmbolnăvesc cu virusul din China este tot mai mic. În aceste condiții, pentru că bolnavii sunt tot mai puțini, și centrele de testare trebuie să se împuținească.

Alexandru Rafila a menționat că vor rămâne în continuare deschise câteva centre de testare COVID, însă românii vor putea să se testeze în cabinetele medicilor de familie, fără să scoată bani din buzunar.

"În momentul în care vom avea această situație, vă dați seama că vor mai rămâne câteva centre de testare, dar marea majoritate a testărilor, în mod o evident, ar trebui realizată la medicii de familie care au, în momentul de față, instrumentele, inclusiv mecanismele financiare, pentru a realiza acest lucru", a declarat şeful de la Sănătate, conform Antena 3.

Medicii de familie vor putea utiliza doar teste rapide, însă cei care suspectează că ar putea fi infectați cu virusul din China pot în continuare să apeleze la numărul unic de urgență 112 sau să se prezinte în unitățile medicale care tratează pacienți COVID.

„Dacă vor exista solicitări care răspund definiției de caz se pot testa fie prin apelarea ambulanței, fie prin prezentarea la spitalele care vor trata în continuare această categorie de pacienți. Gândiți-vă că în spitalele de boli infecțioase vor rămâne astfel de centre de testare (RT- PCR)", a adăugat medicul Alexandru Rafila.

Alexandru Rafila: „Toată lumea vrea relaxări”

Tot în contextul bilanțului zilnic îmbucurător, Alexandru Rafila spune că va urma o perioadă în care, în mod etapizat, se vor ridica multe restricții impuse cândva în scopul de la stopa răspândirea virusului în societatea.

Însă până la acel moment, spune politicianul, românii trebuie să respecte în continuare regulie, precauția fiind acum cea mai bună măsură pentru a nu reveni în pragul unui nou val al pandemiei.

”Nimeni nu vrea restricții, toată lumea vrea relaxări și noi vrem acest lucru, dar lucrul ăsta trebuie făcut echilibrat și ținând cont de ceea ce se întâmplă în spitalele din România. În continuare trebuie să vedem un timp cum funcționează măsurile. Vă dau un exemplu: dacă se scoate masca în exterior, să vedem dacă acest lucru are impact asupra creșterii numărului de cazuri sau nu are. Dacă scoatem toate măsurile, există un risc de reîntoarcere și nu cred că vrea nimeni să se reîntoarcă, trebuie să facem lucrul acesta echilibrat și etapizat. Că o să fie 2 etape sau 3 etape, asta nu am de unde să știu. Eu sper să fie cât mai puține”, mai declară Alexandra Rafila.