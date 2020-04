Cezar Dometi a povestit, prin videocall, la Teo Show, despre condițiile din centrul de carantină de la Lugoj.

„Am fost un grup de șașe persoane, carantinate aici la un liceu, un internat din curtea liceului Valeriu Braniște. Când am ajuns erau gunoaie peste tot. Din ce am înteles, de la informatiile date de autoritati, acest coronavirus, daca vii dintr-o zona rosie, cum am venit noi din Germania, trebuie sa te bage neaparat in carantina. Ideea e ca ne-au bagat pe toti laolalta. Daca unul dintre noi are, il iau si ceilalti”, a spus Cezar Dometi.

Cezar Dometi a avut simptome de coronavirus

„Sunt intr-o stare psihica foarte bună. Am avut, in schimb, simtpome asemanatoare COVID-19: febra si dureri in piept timp de doua zile. Eu le-am spus autoritatilor ca am simptome, „ramane la latitudinea dumneavoastra daca vreti sa chemati, dar va tin la curent in functie de simptomele pe care le am”. Imi dau seama ca nu sunt destule teste si aceste teste trebuie redistribuite acolo unde e necesar. Asta e a noua zi de când sunt aici. Daca trec cele 14 zile, din spusesle lor, am inteles ca ma trimit acasa. E posibil sa faca niste teste, speculez cu mintea mea, nu stiu daca o sa fac test. Acasa nu ma astepta nimeni, dupa ce plec de aici o sa ma duc pe teren sa ajut acolo unde este neceasr. Voi face nu unul, ci mai multe teste inainte de a lua contact cu mai multi oameni”, a mai spus Cezar Dometi.

Cezar Dometi, suspect de coronavirus, a făcut curat le centrul de carantină

Când a ajuns la centrul de carantină din Lugoj, Cezar Dometi a fost șocat de condițiile mizerabile peste care a dat. Și-a dat seama că autoritățile nu se vor ocupa de acest aspect, așa că s-a apucat de făcut curat singur. Ulterior și colegii de acolo l-au ajutat.

„Eu, cu ajutorul prietenilor din carantina, din camera in care stam trei persoane, am facut curat. Am vazut in ce situatie se afla acest internat si am spus ca inainte sa traim mizerie, sa facem ceva, ca avem doua maini, doua picioare, un cap care contine nu creier si avem nevoie de curatenie. In primele zile nu am avut ce trebuia, am dezinfectat cu lucrurile cu care am venit din Germania.

Pe corp m-am sters cu tricoul meu preferat, pe care il puneam la uscat in fiecare seara, pana am primit prosope. Acum doua zile am primit dezinfectat, prosoape, matura.

Nu avem posibilitatea sa mergem la magazin. Exista un domn, de la inceput a fost, domnul Musteata il cheama, care se mai ducea si facea mici cumparaturi pentru cei de aici. Noi ne-am reorganizat si am gasit un alt domn de aici din bloc, venit din Danemarca, un om cu un suflet extraordinar, si i-am dat banuti sa ne mai cumpere cele necesare, dar nu prea gasim aici in Lugoj”, a mai povestit Cezar Dometi.

În centrul ce carantină, suspecții de coronavirus au mâncarea asigurată, dar și aici există nereguli.

„Mâncarea e ok, ne aduc mancare, dormim ok, cat se poate, avem conditii decente. In schimb, mancarea e depozitata pe jos, in ultimele zile au inceput sa aduca paine feliata, care necesita sa-ti bagi mana in punga, noi suntem carantinati, presupusi a avea coronavirus. Avem spirt pe care l-am cumparat noi, din banii nostri, si pe care l-a cumparat acest domn de aici, tot din banii nostri. Mai am 5 zile de petrecut in Lugoj”, a mai spus cezar Dometi, prin videocall, la Teo Show.