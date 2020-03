Cezar Dometi, fost concurent la Vocea Romaniei in echipa lui Marius Moga si la X Factor, in carantina institutionalizata pentru COVID-19.

Tanarul in varsta de 29 de ani din Iasi a scris pe pagina lui de Facebook ca este suspect de coronavirus. Cezar Dometi a povestit ca se afla intr-un "loc greu de imaginat" in carantina, dar ramane optimist.

Cezar Dometi de la Vocea Romaniei si X Factor: "E posibil sa am COVID-19"

"Sunt în carantină instituționalizată, ziua 2. E posibil sa am COVID-19. Nu s-au făcut (încă) teste. Carantina e într-un loc greu de imaginat şi încă nu vreau sa intru in detalii. Mă simt super deocamdată si sunt optimist. Astept sa treacă carantina si sa fiu declarat apt de iesit, ca sa continui munca de voluntar acolo unde este nevoie, pentru ca ESTE NEVOIE. In lipsa unui antidot eficient si în astfel de momente de criză, puterea exemplului, solidaritatea, omenia, empatia, UNITATEA si IUBIREA, sunt cele mai bune arme împotriva acestei schimbări planetare. Vă țin la curent pe atât cât pot. Va iubesc.

P.S. O sa continui cu povestile pentru copii ASAP.

#staysafe #staiincasa", a scris Cezar Dometi.

Fostul concurent de la Vocea Romaniei (sezonul 2) este in carantina institutionalizata, dar ramane optimist. Deocamdata nu a fost testat pentru a afla daca are sau nu COVID-19.

a mai spus Cezar Dometi.

Cantaretul Cezar Dometi a fost concurent la Vocea Romaniei si X Factor in Romania si, pe vremea cand locuia in America, a fost la preselectiile show-ului America's got talent.