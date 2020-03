Imagini socante dintr-un internat din Lugoj, locul unde sunt tinuti in carantina institutionalizata mai multi romani intorsi din strainatate in plina pandemie de COVID-19.

Fostul concurent de la Vocea Romaniei si X Factor, Cezar Dometi, a publicat imagini din locul in care se afla de cand s-a intors din Germania. Internatul este plin de mizerie, toti folosesc aceeasi baie, sunt doar cateva persoane care folosesc masti sau manusi.

Intr-o postare socanta facuta pe pagina sa de Facebook, Cezar Dometi dezvaluie ce s-a intamplat cu el de cand a revenit in tara si in ce conditii mizere trebuie sa stea 14 zile. Vezi aici ce spune tanarul din Iasi: E posibil sa am COVID-19

"Eu am venit din Germania asumat, stiind ca o sa fiu băgat in carantină. Am zis, 14 zile e ok. După îmi pot continua misiunea.

Germania este tara care după cum bine stim, face parte împreună cu alte tari din zona ROSIE. Mi s-a spus de dimineața (de la 4 la 1 pm) de cum am ajuns in vama Cenat, cum ca ne vor baga in carantină în cea mai apropiata locație de unde avem domiciliul. (Am semnat si o declaratie pe propria răspundere cu privire la acest lucru) Lucru care s-a întâmplat, din cate stiu cu o parte din cei prezenți in vama in intervalele orare menționate mai sus.

Noi fiind un grup de 6 persoane, pe noi ne-au lăsat ultimii pentru repatrierea noastră. La momentul ala am fost asa: 2 din Iasi, 1 din Petroșani, 1 din Drobeta, 1 persoana din Constanta si eu din Bucuresti.

Din nefericire pentru 4 dintre noi, lucru pe care l-am aflat la fata locului, a fost sa aflăm cu stupoare ca locul in care suntem "carantinati" este un internat (deasupra noastra fiind chiriași cu o intrare separată fata de a noastra). Pentru mine nu asta este problema!! Deci, continuati sa cititi!!!

Locația este in incinta liceului tehnologic "Valeriu Braniste". La intrarea in internat este mizerie. Mizerie ce prezintă dovezi clare de focar de infectie + animale nedomesticite(iubesc animalele) care imprastie gunoaiele zi de zi prin curte pentru ca nu exista vreo persoană care sa faca asta.

Conditiile de "cazare" sunt urmatoarele. Cate 4 in cameră (1 dintre noi a fost trimis ieri in Constanta), paturi separate si decente.

Fara dezinfectant in camera, prosoape sau vreun mijoc prin care ni le putem procura singuri. Mâncarea este ok, de 3 ori pe zi.

Baia este la comun cu restul de persoane venite din zona rosie (minimum 20 + O SINGURA FATA din Spania daca nu ma însel, restul barbati domiciliati din aceasta zona)

un nr de 3 chiuvete, 3 dusuri comune + 4 toalete mizere si pline de fecale, fara vreun instrument de curățare la momentul respectiv.

Intrările in camera se fac de pe un hol comun. Nu poartă toti măsti si mănuși, iar din cate stiu eu, exista cel puțin un un domn in vârstă care prezintă simptome COVID19(tuse seaca, din pacate nu pot sa-i iau temperatura😒) si cu care împărțim toate cele menționate mai sus - Da, am atras atentia dar încă nu s-a intamplat nimic. Noi nu prezentam (deocamdata) nici un fel de simptome, dar eu si colegii cu care sunt in camera împărtășim imaginea cum ca nu vrem sa agravam oricum situația datorită acestor improvizații. Totul este gestionat de mai marii oameni care sunt la cârma puterii si iau decizii.

Stiu situația din tara, stiu ca nu suntem singurii in aceasta situație. Dar măcar daca eram repartizați in zona noastra, puteam primi produsele si materialele de care avem nevoie ptr a ne usura situația", spune Cezar Dometi.

"Oamenii de aici, jandarmii, cei din vama si cei care încearcă sa ajute nu au nici o vina. Ei ajuta cat pot si în limita puterilor lor de analitică si gestiune. Sunt oameni empatici dar depasiti de situație.

Ăsta este adevărul de la fata locului. Nu e o critică la adresa lor, ci o trezire la realitate din partea guvernanților si a celor care dau bir cu fugitii si nu au eficiența in gestiune in astfel de situații. Iar pana la urma, nici ei nu sunt de vina pentru ca nu au experienta necesara si in astfel de momente trebuie sa conlucram si sa lasam oamenii cu experienta sa ia decizii in astfel de situații (btw, am trecut prin asta la un nivel mult mai mic pe când lucram pe croazieră anul trecut - cc 8k oameni)", a continuat tanarul cantaret.

Cezar Dometi ramane optimist si cere ajutorul prietenilor virtuali.

"Planul meu este si pun punctele aleatoriu, dar toate prezintă maximum de interes.

Le prioritizez imediat ce termin reasearchu.

🌍 sa strângem fonduri pentru a cumpara masini care trebuie puse la dispoziția celor in charge ca oamenii sa ajungă in zona lor de domiciliu. In felul asta pot primi proviziile de care au nevoie.

🌍 resurse necesare unei astfel de situatii. Dezinfectant, măsti, mănuși, haine, mâncare.

🌍 fac apel la oamenii care au: pensiune/i hoteluri si orice casa care ne-o pot pune la dispoziție pentru a avea un minim de decență si a nu răspîndi si mai tare panica si virusul.

Sa nu va fie frica!!! Oamenii mai slabi pregătiți au nevoie de noi!!

Azi iau legătură cu câteva fundații cu care lucrez si care ne pot pune la dispozitie numere de telefon, unde puteti trimite donații de orice fel. In special in bani.

Am un target, dar revin cu niste numere dupa ce imi fac reasearchu complet.

🌍 persoanele care au experienta si pot sa se implice si cunosc situația din teren, va rog sa ma contactați in privat sau la nr de telefon: +40756874547

🌍 va rog sa aveti întelegere si daca nu puteti sa va implicați, NU aruncati cu rahat. Sunt momente de cumpănă pentru toata lumea si e necesar sa ne AJUTAM SI SA AJUTAM!

🌍am fost stimulat de aceasta idee si de alți lideri din comunitățile din romania cum este Stefan Mandachi care se implica cu toate resursele necesare. Felicitări pe aceasta cale!

Atasat aveti pozele de la internatul unde sunt eu acum.

Totul se face:🌍transparent, la vedere si cu maximum de implicare civica.Va multumesc si va iubesc! Uniți reusim!!", a spus el.

