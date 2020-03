Surprize, surprize la Survivor România! Războinicul Cristi s-a îndrăgostit de Asiana Peng și a decis să nu se mai ascundă. Primul pas l-a făcut chiar în ziua de 1 Martie, atunci când i-a oferit un cadou mic, dar cu valoare sentimentală mare. Citeste si: Un nou cuplu la Survivor? O Faimoasa si un Razboinic, la un pas de a anunta relatia: "E foarte speciala"

Cristi i-a dăruit o brățară Asianei Peng cu ocazia Mărtișorului

Înainte de a intra pe traseu, Cristi l-a rugat pe Dan Cruceru, prezentatorul show-ului din Republica Dominicană, să facă un gest pentru o…adversară!

"Ieri, toți băieții am făcut mărțișoare pentru fetele noastre. Eu am făcut unul extra, dacă îmi dai voie să merg la echipa adversă, ai să vezi cui i-am confecționat", a spus Cristi, care, apoi s-a îndreptat spre gimnastă și i-a pus brățara la mână, moment în care a fost aplaudat de toți concurenții, care au început să râdă și să-l încurajeze. „E doar de prietenie", a precizat bărbatul, dar roșeața din obraji l-a dat de gol că era mai mult decât atât.

a mai spus Cristi puțin jenat de situație.

Cezar a ”taxat-o” pe Asiana Peng după flirtul cu războinicul Cristi pe Insula Faimoșilor

La rândul ei, și Asiana a fost un pic fâstâcită, dar a ținut să precizize că i-a plăcut gestul lui Cristi.a spus faimoasa, cu un zâmbet larg.

La întoarcerea pe Insula Faimoșilor, subiectul a fost amplu dezbătut de colegi, care au tot șicanat-o pe gimnastă cu privire la tânărul îndrăgostit. Totuși, ea avea să se țină tare și să spună că nu o interesează să formeze un cuplu, fiindcă este implicat în altă relație în țară. Imediat, a venit însă și replica.

Astfel, cu zâmbetul pe buze, Cezar a ”taxat-o” pe Asiana după flirtul cu războinicul Cristi, spunându-i râzând... ”când ți-a dat brățara, ai uitat să îi spui că ai iubit acasă!”, moment în care toți s-au amuzat copios, inclusiv carismatica faimoasă!