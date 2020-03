Remus a adus acuzații grave colegilor din tabăra Războinicilor

În emisiunea din această seară de la FanArena, Remus, proaspăt întors din Republica Dominicană, a vorbit despre modul cum și-a criticat colegii și ce nu a funcținat în tabăra Războinicilor.

„Nu vreau să fac echipă cu băștinași, cu oameni care fură efectiv. Au făcut o cerșetorie și o minciună”, a declarat Remus, când încă se afla la Survivor.

, l-a întrebat Cosmin Cernat pe Remus., a răspuns acesta.

„În ultimele două săpătmâni cât am stat acolo, pentru mine lucrurile au ajuns la o limită. Lucrurile nu mai erau compatibile cu ideea de integritate pe care eu am luat-o cu mine. Un exemplu pe care aș vrea să i-l dau copiilor mei: ideea de responsabilitate în viață” a adăugat Remus.

„Supărat nu am de ce să fiu pentru că mi-am jucat cartea acolo. N-am jucat-o atât de bine pe cât ar fi trebuit s-o joc, dar am avut aventura mea acolo. M-am simțit acasă. E un clișeu că acasă ești acolo unde îți este inima. M-am simțit acasă, nu mi-a lipsit nimic, n-am avut niciun motiv să mă plâng. N-am slăbit atât de mult (...) Am trăit Survivor într-un mod intens”, a declarat Remus.

Remus: „Doi rechini în ocean și șapte la mine în echipă”

Întrebat de comparația colegilor din tabăra Războinicilor cu rechinii, Remus a răspuns: „Comparația era fix pentru copiii mei. În viață vei întâlni oameni cu care va trebui să lucrezi, dar cu toate astea trebuie să transmit ideea de integritate. Adică trebuie să rămâi tu”.

Ce lucrează Remus în viața de zi cu zi

„În viața de zi cu zi, în ultimii 12 ani sunt pilot. Ultimul contract l-am avut în Elveția, în februarie anul trecut. A luat o pauză pentru a-mi descrie un bussiness și am vrut să merg și pe partea asta de marină. La Survivor a fost o situație prin care am pus hold la tot. Am înărcat foarte mulți oameni cu responsabilitățile mele”, a răspuns fostul concurent.