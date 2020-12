Chef Sorin Bontea a spus care este secretul relației de 31 de ani cu soția sa! "Am avut norocul..."

In articol:

Chef Sorin Bontea a făcut dezvăluiri momentului. Pe lângă o carieră de succes, juratul de la Chefi la cuțite a făcut anunțul momentul despre căsnicia sa.

Secretul din relația lui Sorin Bontea

Sorin Bontea are o relație de peste 31 de ani și o căsnicie de 26 de ani. Se poate declara un bărbat împlinit din toate punctele de vedere, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere sentimental. Juratul are doi copii cu soția lui și susține că are o căsnicie fericită.

Pentru prima dată, Bontea spune care este secretul unei relații care durează de peste 30 de ani. Vedeta susține că o susține foarte mult pe soția sa, iar acest lucru este reciproc.

"Eram mai tineri, în rest suntem la fel… Am avut norocul sau am învățat să evoluăm împreună, să ne susținem unul pe celălalt, să ne fim alături, și așa am ajuns la o relație de peste 30 de ani", a declarat chef Sorin Bontea.

În cadrul interviului, cheful a declarat care este și lucrul care o deranjează cel mai tare pe soția lui la el. Se pare că cel mai mare defect pe care îl are juratul este că nu este ordonat.

Sorin Bontea[Sursa foto: Instagram]

"Ce mi se spune în mod constant – că nu sunt ordonat (am auzit că mulți bărbați au plângerea asta). Eu cred că e ceva ce ne definește și ar fi cazul să nu mai aveți așteptări în privința asta; că repet un lucru de trei ori (curios, că și Fodor îmi tot spunea asta în „Asia Express) și că nu mai aud bine (mă fac și eu că nu aud plângerile astea)", a mai adăugat chef Sorin Bontea.

