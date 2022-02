Chefi fără limite 2022. Concurenții din echipa mov, condusă de Chef Cătălin Scărlătescu FOTO

In articol:

Chefi fără limite 2022. Vezi cine sunt concurenţii care fac parte din echipa mov, adică, echipa lui chef Cătălin Scărlătescu, la Chefi fără limite, sezonul 1.

Chefi fără limite 2022. Concurenți echipa mov

Chefi fără limite este un nou cooking show, care îi are ca protagoniști pe cei trei chefi: Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Emisiunea Chefi fără limite s-a filmat în insulele din Grecia. Alături de cei trei chefi participă câte șase concurenți, care formează echipele.

Echipa verde de la Chefi fără limite îi aparține lui Sorin Bontea, echipa mov este cea a lui Cătălin Scărlătescu, iar echipa albastră i-a fost atribuită lui Florin Dumitrescu.

Cătălin Scărlătescu are în echipă un corporatist, doi bucătari, o dansatoare, un trainer de unghii și un sculptor în lemn: Rebecca Bumpuțu, Tanya Povenscaia, Lucian Pupăzan, Carmen Dîrvariu, Istvan Kozocsa și Raul Bodoșcă.

Concurenţi echipă Cătălin Scărlătescu. Rebecca Bumpuțu [Sursa foto: Instagram]

Concurenţi echipă Cătălin Scărlătescu. Rebecca Bumpuțu

Rebecca Bumpuțu face parte din echipa mov la Chefi fără limite 2022. Concurenta din echipa lui Cătălin Scărlătescu este de dansatoare.

Concurenta de la Chefi fără limite 2022 este campioană națională la bachata, iar în trecut a mai participat și la Românii au Talent.

Concurenţi echipă Cătălin Scărlătescu. Tanya Povenscaia [Sursa foto: Instagram]

Concurenţi echipă Cătălin Scărlătescu. Tanya Povenscaia

Tanya Povenscaia face parte din echipa mov la Chefi fără limite 2022.

Concurenta din echipa lui Cătălin Scărlătescu lucrează ca trainer în domeniul unghiilor.

”De acum pot să îmi spun… Tanya fară limite. Totul a început de la o glumă, însă lucrurile au devenit serioase și cu trăiri foarte intense aș putea spune. După cum observați în poză, în prima zi eram foarte zen și fericită, încă nu știam ce urmează. Am trecut prin toate stările de când am aflat că sunt înscrisă la emisiune, mi-am testat limitele și am dat tot ce am avut mai bun!

Plecarea mea a fost o supriză neașteptată, multe cursuri au trebuit anulate, amânate și reprogramate. Însă datorită echipei mele Tp am reușit să rezolvăm orice disconfort și vreau să le mulțumesc încă o dată elevelor mele pentru înțelegere!

Despre “Stările Tanyei” nu am cuvinte, vă las să le descoperiți voi începând cu 21 februarie, o experiență FARĂ LIMITE Eu trebuie să îmi mai fac curaj ca să mă uit”, a scris Tanya pe rețelele de socializare.

Concurenţi echipă Cătălin Scărlătescu. Lucian Pupăzan [Sursa foto: Instagram]

Concurenţi echipă Cătălin Scărlătescu. Lucian Pupăzan

Lucian Pupăzan face parte din echipa mov la Chefi fără limite 2022. Concurentul din echipa lui Cătălin Scărlătescu lucrează sculptor în lemn.

”Frumusețea vieții este să ai cât mai multe experiențe din care poți învață, să cunoști oameni faini și originali. Am ales să particip la Chef Fară Limite, un show culinar inedit, unicat, care va avea un ecou cu siguranță.

Pupazan vă recomandă ca, în fiecare luni, marți și miercuri să urmăriți cum toate limitele sunt întinse la maxim... PAM PAM”, a scris concurentul pe Instagram.

Concurenţi echipă Cătălin Scărlătescu. Carmen Dîrvariu [Sursa foto: Instagram]

Concurenţi echipă Cătălin Scărlătescu. Carmen Dîrvariu

Carmen Dîrvariu face parte din echipa mov la Chefi fără limite 2022. Concurenta din echipa lui Cătălin Scărlătescu este corporatistă.

”De luni, se râde, se plânge și se gătește la Chefi fără limite, de la 20:30”, a scris Carmen Dîrvariu pe rețelele de socializare.

Concurenţi echipă Cătălin Scărlătescu. Istvan Kozocsa [Sursa foto: Instagram]

Concurenţi echipă Cătălin Scărlătescu. Istvan Kozocsa

Istvan Kozocsa face parte din echipa mov la Chefi fără limite 2022. Concurentul din echipa lui Cătălin Scărlătescu este bucătar de profesie.

Concurentul de la Chefi fără limite este chef la un restaurant din Cluj-Napoca: ”Prima zi pe insula Chios, a.a am început Chefi fără limite, cu zambetul pe buze, cu emotii și cu încredere!”, a scris bucătarul pe Instagram.

Concurenţi echipă Cătălin Scărlătescu. Raul Bodoșcă [Sursa foto: Instagram]

Concurenţi echipă Cătălin Scărlătescu. Raul Bodoșcă

Raul Bodoșcă face parte din echipa mov la Chefi fără limite 2022. Concurentul din echipa lui Cătălin Scărlătescu este bucătar de profesie.

Concurentul de la Chefi fără limite vine din Cluj-Napoca și este fondatorul unui restaurant de tip street-food din Cluj.

