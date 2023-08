„Chiar nu înțeleg cum” Ilenei Sterp nu i-a venit să creadă când a văzut asta despre Adda! Anunțul pe care chiar sora lui Culiță Sterp l-a făcut public

In articol:

Ileana Sterp este cunoscută drept o persoană extrem de sinceră, astfel că nu se dă niciodată înlături să-și spună părerea despre ceva sau cineva, indiferent de situație. Așa se face că, sora lui Culiță Sterp a fost mai sinceră ca niciodată și a dezvăluit public ce părerea are despre cunoscuta artistă, Adda.

Ileana Sterp, mesaj neașteptat despre Adda

Recent, Ileana Sterp și-a surprins fanii cu o declarație despre artista Adda. Fără rețineri, sora lui Culiță Sterp a spus exact care este părerea ei despre cântăreață și chiar i-a transmis un mesaj acesteia.

Tânăra a explicat că iubește foarte mult muzica Addei și chiar nu își poate explica de ce nu îi urmărea până acum activitatea pe rețelele de socializare, ba mai mult, în finalul mesajului, aceasta a spus despre vedetă că este o persoană minunată.

Citește și: „Foiță de aur neagră” Mama Geta, reuniune memorabilă cu fiicele sale! Peripeția prin care au trecut Getuța și sora ei când s-au întâlnit

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Un taximetrist s-a speriat când s-a uitat în sacoșa uitată de un client, în Botoșani. A anunțat imediat dispeceratul- stirileprotv.ro

„Iubesc muzica Addei și chiar nu înțeleg cum de nu o urmăream pe insta. Mi-a apărut postarea asta și am citit descrierea care e... ziceți voi. Ești o minunată și jumătate @addabaladda!!!”, a fost mesajul pe care i l-a transmis Ileana Sterp Addei.

Adda [Sursa foto: Instagram]

Ileana Sterp nu este de acord cu botezul copiilor mici

În urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii ”În Oglindă”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Mihai Ghiță, Ileana Sterp nu s-a sfiit să-și spună părerea sinceră despre botezul copiilor mici, mărturisind că nu

este de acord cu această taină.

Citește și: „Mi-e teamă” Ileana Sterp, îngrijorată pentru fiica ei! Carla are un obicei de care nu poate scăpa

Citeste si: „Tot la el am mers și cu cel de-al treilea, doar că nu a mai stat în puterile noastre tot ce s-a întâmplat... sarcina s-a oprit din evoluție.” Georgiana Lobonț trece prin momente de nedescris, după ce a pierdut sarcina- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Tornadă la Brăila: Imagini ireale cu fenomenul meteo neobișnuit. A fost emis mesaj RO-Alert!- stirilekanald.ro

Citeste si: Ce a făcut Georgiana Lobonț imediat după ce a pierdut sarcina- radioimpuls.ro

De asemenea, sora lui Culiță Sterp s-a justificat, spunând și care este motivul pentru care are o astfel de părere despre acest eveniment.

„Pe Carla, primul nostru copil, am botezat-o în biserica ortodoxă, dar nu a fost un botez prin scufundare. Practic, nu a fost un botez, eu o consider mai mult o binecuvântare. Eu nu sunt de acord cu botezul copiilor mici. Aici iar o să îmi sară lumea în cap. Cred că Iisus s-a botezat la vârsta de 30 și ceva de ani nu pentru că era păcătos, ci să ne fie nouă un exemplu. Nu știu cum voi proceda la al doilea copil, dar am nădejde în Dumnezeu să ne arate el cum este mai bine. Nu consider că un copil mic vine cu păcate pe lumea asta. Familia soțului este ortodoxă și au fost crescuți cu niște reguli și obiceiuri foarte stricte ortodoxe. Nu spun că e greșit, ei le păstrează cu sfințenie și cred că e cel mai important. Bunicul lui Dani, al soțului, care acum nu mai este printre noi, dar eu îmi aduc aminte de el cu mare drag, a fost călugăr la mânăstire. Îți dai seama că și el săracul, când a auzit că Dani și-a găsit o fată penticostală, nu i-a fost tot una. M-a îndrăgit, l-am simțit și și eu pe el. Știi ce mă deranjează pe mine de fapt la ortodocși? Ok, sunt anumite obiceiuri, nu e greșit, dar ei nu se întreabă niciodată dacă obiceiul respectiv e de la e sau de la oameni. Eu cred că majoritatea sunt de la oameni. Mama Geta e foarte maleabilă și ne lasă să alegem ce vrem noi.", a declarat Ileana Sterp, în cadrul emisiunii ”În Oglindă”.

Ileana Sterp [Sursa foto: Captură Video]