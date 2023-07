„Chiar nu mai am așteptări” Cristina Spătar, mărturisi uluitoare, după doar câteva săptămâni de mariaj! Ce a recunoscut despre Vicențiu Mocanu: „Îți dai seama ce ani grei o să avem” 

In articol:

Cristina Spătar se poate declara, fără doar și poate, o femeie împlinită. Pe plan profesional se bucură de o carieră de succes, la care a muncit foarte mult. În prezent are numeroase proiecte la care lucrează din greu, mai ales că nu își dorește să-și dezamăgească fanii care au susținut-o întotdeauna.

Pe plan sentimental, artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul său, milionarul Vicențiu Mocanu. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu doar câteva săptămâni, într-o locație de vis. Se iubesc foarte mult și sunt extrem de fericiți că au început un nou capitol important din viața lor în calitate de soț și soție.

Cum s-a schimbat viața Cristinei Spătar de când s-a căsătorit?

Recent, îndrăgita vedetă a vorbit despre căsnicia dintre ea și Vicențiu Mocanu și a recunoscut că nimic nu s-a schimbat între ei, după ce și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, artista se bucură din plin de perioada pe care o trăiește, ba chiar se pare că proaspătul ei soț este un real ajutor pentru ea atunci când vine vorba de copiii pe care îi are din căsnicia anterioară și este extrem de recunoscătoare pentru acest lucru.

Citește și: Cristina Spătar a dat vestea cea mare, la scurt timp după ce Georgiana Lobonț a anunțat sarcina. Fanii s-au grăbit să o felicite: „Ce frumos. Să vă trăiască”

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Imagini cu Hunter Biden dezbrăcat, într-o audiere la Camera reprezentanților. Ar fi beneficiat de servicii sexuale| VIDEO- stirileprotv.ro

„Suntem la fel, nu s-a schimbat nimic, suntem foarte ocupați amândoi, mă bucur că mă susține cu muzica, asta e cel mai important lucru și îmi doresc foarte mult să fac în paralel și folclor și muzica mea și sper să reușesc tot ce mi-am propus vizavi de muzică. Să fim sănătoși și noi, și copiii, să mă asculte, că anul ăsta Aida e a cincea și Robert e a opta, îți dai seama ce ani grei o să avem, în afară de asta, cu Dumnezeu înainte, sper să fie bine. Una e să fii singură și una e să ai pe cineva cu care să te consulți atunci când vine vorba de copii”, a declarat Cristina Spătar în emisiunea lui Cristi Brancu.

Citește și: "Stai un pic!" Lili Sandu s-a blocat când a auzit ce a spus Cristina Spătar în direct, despre soțul ei, Vicențiu Mocanu. Nu i-a venit să creadă ce i s-a întâmplat artistei, cu doar câteva zile înainte de nuntă

Vicențiu Mocanu, un bărbat gelos. Ce spune artista?

Vedeta a mai dezvăluit și că soțul său este cel gelos în relație, în timp ce ea nu se consideră o persoană geloasă. Cristina Spătar a mărturisit că din cauza experiențelor anterior, nu mai are așteptări la fel de mari. Tocmai de aceea, a învățat să nu mai fie temătoare și să se bucure de lucrurile frumoase din prezent, deși înainte se temea pentru relațiile sale.

Se pare că artista își dorește să se bucure din plin de relație și să profite la maxim de timpul petrecut alături de partenerul său de viață, Vicențiu Mocanu.

Citeste si: Ce se întâmplă cu Daniel Balaciu, după ce a băgat-o pe Dana Roba în spital? Decizia luată de judecători!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 iulie 2023: Sărbătoare mare azi! Cine a fost Sf. Ilie și ce tradiții este bine să respectăm în această zi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Motivul pentru care Camelia Potec a ținut sarcina ascunsă. Cum a aflat soțul ei că este însărcinată- radioimpuls.ro

Citește și: „Aveți grijă” Cristina Spătar, reacție neașteptată după ce Georgiana Lobonț a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil. Artista i-a oferit imediat replica

„Eu nu, poate el puțin așa (n. red. este gelos), eu n-am nicio treabă, sunt foarte liniștită. Eu, după experiența pe care am avut-o, nu mai am așteptări. Cât o vrea Dumnezeu atât vom fi și cât o să țină, o să țină și chiar nu am așteptări. Mi se pare că trăiesc o perioadă foarte frumoasă și mă bucur de ea și am învățat să nu mai fiu temătoare, că eram atât de speriată să nu mă despart, vedeam pe toată lumea că divorțează”, a continuat artista.

Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu [Sursa foto: Facebook]