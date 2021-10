Chinul prin care a trecut Strugurel, primul român ajuns la închisoare pentru zădărnicirea combaterii bolilor: ”M-au băgat direct cu oameni periculoși acolo”

In articol:

Strugurel Matei, un bărbat în vârstă de 38 de ani din Buzău, a avut parte de clipe foarte grele după ce a fost condmanat la un an de închisoare, pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Bărbatul a reușit să fie salvat de o avocată, care a reușit desființarea deciziei prin care a fost condamnat.

Astfel, Strugurel a stat închis două luni și nouă zile.

În luna aprilie, anul trecut, Strugurel Matei a fugit din spital, unde a fost internat pentru că tușea puternic. Medicii hotărâseră să-l țină o perioadă sub supraveghere, însă bărbatul a fugit de frică să nu ia coronavirus.

” M-am suit în tren şi m-au găsit doi poliţişti în gara Boboc. Eram într-un câmp, eu şi soţia mea. După ce am scăpat din spital, am zis să mergem la muncă. Au venit cei doi poliţişti cu o maşină, ne-au întrebat cum ne numim, au zis apoi: staţi pe loc, sunteţi arestaţi! Au scos pistolul în faţa mea şi mi-au zis să nu mă mişc. Am stat pe loc până a venit o Salvare de ne-a luat”, a mărturisit Strugurel, pentru Adevărul. Acesta a aflat de la oamenii legii că a fost dat în urmărire, după ce a părăsit spitalul. A așteptat sub paza polițiștilor un echipaj SMURD, care l-a preluat la spital. Acolo, medicii i-au spus că nu are COVID-19, însă are TBC.

Strugurel a povestit, pentru sursa citată mai sus, că în spital nimeni nu i-a explicat cât de gravă este cât de grav a fost gestul făcut de el, în afară de un cadru medical care a ținut să-i spună de ce a fost căutat de oamenii legii.

” Am stat în spital două luni, am respectat regulamentul. A venit un domn poliţist să îmi ia declaraţii şi l-am întrebat dacă trebuie să mă mai prezint undeva., a fost răspunsul. Eu nu aveam de unde să ştiu că trebuie să mă prezint la judecătorie, că trebuie să fac puşcărie. Doar şefa spitalului mi-a zis în felul următor: Strugurele, vezi că ţi-au făcut dosar penal şi o să te bage în puşcărie, că ai plecat din spital. Nu am ştiut absolut nimic, nimic, de dosarul meu”, a spus bărbatul. A fost condamnat în lipsă la un an cu executare pentru zădărnicirea combaterii bolilor de către Judecătoria Buzău. Nu s-a prezentat la judecată și nu s-a putut lua acordul acestuia cu privire la munca în folosul comunității.

” M-am trezit cu doi poliţişti că vin la mine şi îmi pun cătuşele la mâini, apoi, direct la puşcărie. Mi-au spus că mi-a venit mandat de arestare. Le-am zis, staţi un pic, domnilor, prea repede m-aţi luat, explicaţi-mi ce rău am făcut. M-au dus direct la Mândreşti, la Focşani”, a spus singurul român condamnat la închisoare cu executare pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

Drama lui Strugurel trăită la închisoare

Strugurel Matei a stat 21 de zile în carantină, cu alte opt persoane, iar mai apoi a fost mutat într-o altă incintă, cu peste 40 de deţinuţi: ”Eu am crescut la Casa de Copii şi mereu am avut o situaţie chinuită. Nu aveam unde să stau, munceam pe la lume ca să am ce mânca. Cel mai mare chin a fost la puşcărie, unde nici nu mă gândeam vreodată că o să ajung. Am stat cu 40 de inşi într-o cameră şi am zis că dau în nebuneală. M-au băgat direct cu oameni periculoşi acolo, care m-au dezbrăcat, oameni care m-au lăsat şi fără bani acolo. Când am intrat acolo, a venit unu` la mine şi mi-a luat adidaşii, mi-a luat hainele. Eu nu ştim nimic, l-am dat de frică. M-am speriat tare”, a mai spus Strugurel Matei, pentru Adevărul.