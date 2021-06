Christian Eriksen, primul mesaj de pe patul de spital! Cum se simte fotbalistul

Christian Eriksen a fost resuscitat pe teren [Sursa foto: Mediafax Foto] 12:16, iun 13, 2021 Autor: Clara Ionescu

Un incident șocant a avut loc sâmbătă seara, 12 iunie, în timpul meciului dintre Danemarca și Finlanda. Mijlocaşul ofensiv Christian Eriksen din echipa danseză s-a rprăbușit în timpul jocului, moment în care coechipierii săi au sărit să îi acorde primul ajutor.

Potrivit presei internaționale, fotbalistul ar fi suferit un stop cardio-respirator.

Christian Eriksen a fost transportat de urgență la spital, unde a primit îngrijirile medicale necesare. Sportivul le-a scrsi de pe patul de spital colegilor săi de la Inter Milano. Pe grupul de WhatsApp al echipei și-a liniștit coechipierii, cărora le-a transmis că situația este sub control. Anunțul a fost făcut de Giuseppe Marotta, directorul sportiv al echipei.

„Christian Eriksen tocmai a trimis un mesaj grupului WhatsApp al lui Inter acum câteva minute. Suntem optimişti cu privire la starea sa, staff-ul danez ne-a spus că situaţia este sub control", a declarat Giuseppe Marotta, directorul sportiv al echipei, pentru Rai Sport.

Medicul care l-a salvat pe Christian Eriksen a făcut primele declarații: „Nu s-au mai auzit bătăile inimii”

Morten Boesen, medicul echipei naţionale a Danemarcei, a făcut primele declarații despre fotbalistul Christian Eriksen. În momentul în care a venit să îi acorde primul ajutor, medicul a realizat că și-a pierdut cunoștința. La un moment dat, fotbalistului nu i s-au mai auzit bătăile inimii.

Din fericire, medicul echipei a reușit să îl stabilizeze.

„Am fost chemaţi imediat ce Christian a căzut. Nu l-am văzut, dar era destul de clar că îşi pierduse cunoştinţa. Când am ajuns la el, era pe o parte, respira şi îi simţeam pulsul. Dar la un moment dat nu s-au mai auzit bătăile inimii şi am început masajul cardiac. Ajutorul a venit foarte, foarte repede de la personalul medical şi, cu ajutorul lor, am reuşit să facem ceea ce trebuia să facem. Am început să intervenim pentru a-l menţine în viaţă. Din fericire, Christian s-a agăţat de viaţă”, a spus medicul Morten Boesen, potrivit Gazetta dello Sport.