Cinci alimente care previn dezechilibrele hormonale. Organismul are nevoie de grăsimi sănătoase pentru a preveni apariția dezechilibrelor hormonale, iar multe dintre sunt foarte accesibile și se găsesc chiar în bucătăria ta.

Care sunt alimentele care previn dezechilibrele hormonale?

Organismul uman are nevoie, în special, de grăsimi sănătoase, în mod deosebit de acizi grași Omega 3, care se găsesc în peștele gras, cum ar fi somonul, sardinele sau macroul. De asemenea, semințele de in, semințele de chia, nucile și produsele din soia pot oferi organismului acizii de care are nevoie.

Iaurt

Iaurtul este bogat în probiotice care ajută la înmulțirea bacteriilor benefice pentru flora intestinală. Totodată, acesta are rolul în a regla hormonal organismul și de a preveni îmbătrânirea prematură.

Pentru iubitorii de iaurt, dar și de un mic dejun simplu și gustos, acesta poate fi amestecat cu semințe, nuci sau fructe feliate, toate adăugate într-un iaurt simplu.

Legumele frunzoase

Pentru iubitorii de legume, în special pentru cei ai salatelor, spanacul, varza kale, sfecla elvețiană și salata sunt alimentele sigure care previn dezechilibrele hormonale.

Condimentele și ierburile aromatice

Există, printre noi, și persoane iubitoare de condimente și ierburi aromatice, fără de care mâncarea nu este gătită. Astfel că, o serie de condimente cum ar fi usturoiul, scorțișoara, ghimbirul, piperul, turmericul, contribuie, de asemenea, la păstrarea unui echilibru hormonal.

Alimentele bogate în proteine, cum ar fi lintea, fasolea, quinoa, nucile și ouăle pot fi introduse ușor în mâncărurile gătite.

Cinci alimente care previn dezechilibrele hormonale [Sursa foto: Shutterstock]

Care sunt efectele negative ale dezechilibrelor hormonale?

Hormonii sunt cei care au rolul în a transmite toate substanțele către diferite părți ale corpului și reprezintă o parte esențială în funcția fiecărui organ.

Dezechilibrele hormonale pot duce la disfuncții ale organelor și apariția anumitor boli.

Când nivelul hormonal nu este unul optim, atât sănătatea fizică, cât și cea psihică au de suferit. Astfel, pot apărea simptome precum schimbarea bruscă de dispoziție, infertilitate, exces de greutate sau, din contră, pierderea în greutate.

Un alt efect negativ pe care oamenii îl pot observa ușor este un somn deficitar, deoarece pe timpul nopții nivelul hormonal se reglează în organism.

Alimente care duc la dezechilibrul hormonal

Alimentele cu indice crescut ar fi de preferat să fie evitate. În această categorie intră sucurile de fructe, zahărul rafinat sau pâinea albă.

Pastele, pe atât de gustoase și iubite de foarte multe persoane, sunt cele care duc spre un dezechilibru hormonal și se recomandă a fi consumate rar.

Băuturile alcoolice, de asemenea, au un conținut de zahăr ridicat, iar consumate în cantități mari, nu fac decât să provoace anumite disfuncții în organism. Persoanele care lucrează cu substanțe toxice sau în medii toxice sunt sfătuite să se protejeze atunci când intră în contact cu acestea.

Surse: sensilab.ro, doc.ro