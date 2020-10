Cinci costume deosebite de Halloween. Zici că sunt reale! FOTO

Costum Halloween

In articol:

Halloween-ul este una dintre preferatele sărbători ale americanilor. În ultimii ani, această sărbătoare a fost prelată ușor, ușor și de români. Mahia acestei zi ține în costumul pe care alego să-l porți sau să-l confecționezi. Unele persoane iau foarte în serios Halloween-ul și se întrec pe ei de la an la an. Chiar dacă pandemia a stricat planurile multor iubitori de Halloween, costumatul rămâne una dintre activitățile lor preferate în fiecare an, la care au muncit foarte mult.

Câteodată nu este nevoie doar de un buget foarte mare pentru a face un costum realistic pentru Halloween. Există costume aproape ireale și făcute în totalitate de mână. Din fericire, oamenii se mândresc cu „operele” lor din seara de Halloween, iar rețelele de socializare sunt pline cu postări. Oamenii își dau frâu liber creativității când vine vorba de această sărbătoare. Iată o listă cu unele dintre cele mai deosebite costume de Halloween! Unele dintre ele par reale!

1. Costum de leneș

Acest costum de leneș a fost confecționat de Karoline Hinz, un sculptor din Berlin. Costumul a durat aproximativ opt săptămâni pentru a prinde viață. Este format dintr-un un corp îmbrăcat în două straturi, mănuși cu gheare extinse mobile, papuci cu gheare și, desigur, capul. Fața este din silicon cu păr perforat și ochi de sticlă.

Sursă: Karoline Hinz

Costum de leneș de Halloween

2. Henric al VII-lea și Ann Boleyn

Acești frați au unul dintre cele mai relaistice costume de Halloween! Ei s-au îmbrăcat drept Henric al VII-lea și Ann Boleyn. Costumul fetiței a riidcat multe smene de întrebare în secțiunea de comentarii. Într-un final, s-a ajuns la concluzia că fata este mai mică de înălțime decât costumul, care este mult mai înalt decât ea. Sursă: monkeygruven

Costum Halloween

3. „Fiica mea și cu mine suntem gata să terorizăm din nou cartierul în acest Halloween”

„Fiica mea și cu mine suntem gata să terorizăm din nou cartierul în acest Halloween” este postarea care a atras atenția a sute de persoane pe rețelele de socializare. Această mamă și fiica ei au reușit să facă un costum extrem de realist, parcă extras din filme. Sursă: chickentoe

Costum mamă-fiică de Halloween

4. Beetlejuice

„În cinstea aniversării a 30 de ani de la Beetlejuice”, a scris tânăra care a adus o comemorare celebrului film din anul 1988, regizat de Tim Burton. Sursă: PettyHill

Beetlejuice

5. Gamora din „Gardienii Galaxiei”

O tânără s-a costumat drept personajul Gamora din filmul Marvel „Gardienii Galaxiei”; iar asemănarea este izbitoare! Sursă: beethy