Cine a câștigat America Express 2023? Vezi cine a obținut trofeul de la America Express, sezonul 5

Cine a câștigat America Express 2023? Cei doi concurenți ar fi obținut trofeul de la America Express, sezonul 5, dar și premiul în valoare de 30.000

Cine a câștigat America Express 2023?

de euro.

Deznodământ incredibil la America Express, sezonul 5! Se pare că în acest an, o echipă de băieți a câștigat premiul în valoare de 30.000 de euro.

Deși finala emisiunii America Express 2023 este programată să se difuzeze abia peste câteva luni, s-a aflat cine a câștigat marele premiu al reality show-ului.

Nelu Cortea și Cătălin Bordea, ar fi câștigătorii de la America Express, sezonul 5, potrivit paginii de Instagram, Viperele Vesele.

Cine sunt Nelu Cortea și Cătălin Bordea de la America Express, sezonul 5

Cătălin Bordea se numără printre cei mai cunoscuți comedianți din România. Bordea s-a născut pe 16 decembrie 1984 și a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale' din București.

După absolvirea facultății, Bordea a intrat treptat în lumea showbiz-ului și a televiziunii, ajungând, în cele din urmă, coprezentator la o emisiune renumită.

În paralel, Cătălin Bordea s-a făcut remarcat ca și comediant, numărându-se printre cele mai sonore nume atunci când vine vorba de „stand-up comedy”.

Cine a câștigat America Express 2023? Cei doi concurenți au obținut trofeul de la America Express, sezonul 5 [Sursa foto: Facebook]

Nelu Cortea, pe numele său întreg Ioan Mihai Cortea, are 36 de ani și este de profesie actor și comediant. Cortea provine din Cluj-Napoca, acolo unde are și o casă de care are mare grijă și unde îi face multă plăcere să-și petreacă timpul. Înălțimea actorului este de 1,87 m, iar greutatea de aproximativ 84 kg.

Nelu Cortea a participat la mai multe distribuții, după ce a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală si Cinematografică din București. În prezent, Cortea este coleg cu Cătălin Bordea, iar pe cei doi îi leagă și o frumoasă prietenie.

Pe lângă prietenia cu Cătălin Bordea, Nelu Cortea este apropiat și de comediantul Micutzu, cu care face adesea show-uri.

