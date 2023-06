In articol:

Cine a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 11? Un concurent îndrăgit din echipa lui Chef Sorin Bontea ar fi câștigat marele premiu de 30 de mii de euro, în sezonul 11.

Cine a câștigat Chefi la cuțite 2023

Iată despre cine este vorba.

Deznodământ incredibil la Chefi la cuțite, sezonul 11! Se pare că în acest an, un membru al echipei conduse de chef Sorin Bontea este marele câștigător al premiului în valoare de 30.000 de euro.

Deși finala emisiunii Chefi la cuțite 2023 este programată să se difuzeze peste câteva luni, s-a aflat cine a câștigat marele premiu al show-ului culinar.

Nina Hariton, concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea, ar fi câștigătoarea Chefi la cuțite, sezonul 11, potrivit paginii de Instagram, Viperele Vesele.

Nina Hariton a venit tocmai de la Paris pentru a participa la Chefi la cuțite 2023 și reușit să primescă 3 cuțite de aur din partea Chefilor. Câștigătoarea sezonului 11, a primit cu bucurie cuțitul de la Sorin Bontea și i-a promis că va ajunge în finală.

Cine a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 11 Un membru din echipa lui Bontea este câștigătorul de la Chefi la cuțite 2023 [Sursa foto: Antena 1]

Cine este Nina Hariton de la Chefi la cuțite 2023

Nina Hariton este din Republica Moldova și locuiește la Paris de 8 ani. La cei 31 de ani, concurenta lucrează ca agent imobiliar, dar are o experiență uimitoare în bucătărie.

Cuțitul de aur, Nina Hariton, a lucrat 5 ani în restaurante renumite din Franța, dar a fost nevoită să renunțe la bucătărie, din cauza programului încărcat și pentru a avea mai mult timp pentru fiul ei de 7 ani.

„Gătitul îl fac pentru familie, pentru prieteni. Mie îmi place foarte mult să primesc oameni și să fac farfurii frumoase, chiar și seara, acasă, atunci când gătim. După un an de experiență și un an de studii în gastronomia franceză am dezvoltat în mine un gust mai rafinat de bucătărie.

Cu toate că am o experiență puternică, adică eu sunt mândră de experiența mea, evident că am emoții.”, a spus concurenta de la Chefi la Cuțite, sezonul 11.

La preselecții, Nina Hariton a pregătit un piept de găină cu piure de broccoli și sote de varză de bruxelles și kumquats. Preparatul ei a avut gust și i-a adus 3 cuțite de aur, urmând ca ea să facă un pact cu Sorin Bontea.

„Dacă dumneavoastră îmi dați al treilea cuțit merg la dumneavoastră. Și mergem în finală, vă promit chef. Pentru că îmi doresc, am ambiție și pentru că am gust”, a promis Nina Hariton.

