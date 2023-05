In articol:

Cine este Dumitru Paul Tudorescu. A primit cuțitul de aur de la Cătălin Scărlătescu. Concurentul a venit din Anglia și a primit un loc în echipa lui Scărlătescu, datorită preparatului său.

Cine este Dumitru Paul Tudorescu

Dumitru Paul Tudorescu are 39 de ani și locuiește în Anglia. Concurentul este bucătar de la 14 ani, pasiunea pentru bucătărie fiind insuflată de către bunica lui, care era cofetar.

În anul 2005, Paul Tudorescu a decis să plece în Anglia la muncă, din cauza unor probleme legate de un anturaj cu influențe negative. Concurentul a plecat alături de soția sa din acea perioadă.

Concurentul a plecat din România cu ajutorul unei agenții și a lucrat pentru mai multe restaurante din Anglia. Paul Tudorescu are și un băiețel, în vârstă de 9 ani.

„Sunt bucătar de la 14 ani. Am plecat în Anglia din cauza unor probleme. A trebuit să scap din cercul în care eram și am făcut ceva. Am avut familia lângă mine, fosta mea soție, am plecat din România cu gândul să fac un curs de bucătar, să scape de anturajul în care eram.

Aveam două opțiuni: ori eram după gratii, ori la 2 metri sub pământ. Mi-am dat seama prea târziu. După aproape 6 ani de zile, eu consider că e cam târziu.În 2005 am plecat în Anglia. M-am dus la ambasadă, eu nu știam engleză deloc și mi-a dat ștampila.

Nu regret ce a fost în trecut, a fost o lecție de viață.După 9- 10 ani de Anglia s-a născut băiatul meu.”, a povestit Paul.

În prezent, Paul Tudorescu locuiește cu noua lui parteneră, iar fiul său a rămas cu fosta soție. Concurentul de la Chefi la cuțite a deschis de curând o mică afacere în Anglia, împreună cu un prieten.

Cine este Dumitru Paul Tudorescu. A primit cuțitul de aur de la Cătălin Scărlătescu [Sursa foto: Instagram]

Dumitru Paul Tudorescu este cuțitul de aur al lui Scărlătescu

Dumitru Paul Tudorescu a venit la Chefi la Cuțite cu un preparat inventat de el: prepeliță gătită în trei feluri cu sos de zmeură. Cei trei Chefi au fost foarte impresionați de gustul descoperit în farfuria lui, dar și de povestea de viață.

Concurentul a primit inițial trei cuțite și s-a bucurat foarte tare. În acel moment, Scărlătescu i-a oferit cuțitul de aur. Astfel, Dumitru Paul Tudorescu are ocazia de a face part din echipa lui și de a demonstra că anii petrecuți în biserică i-au adus experiență și gust în farfurie.

„A reușit să facă niște combinații de gust spectaculoase. Are un background profesional frumos. Iar faptul că a reușit să iasă din bula problemelor personale mă face să cred că este un mare luptător.

Dacă știe să gătească și este și luptător înseamnă că trebuie să facă parte din echipa mea”, a declarat Cătălin Scărlătescu.

