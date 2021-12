In articol:

Cine a câștigat X Factor 2021? Vezi cine a plecat acasă cu marele premiu în valoare de 50.000 de euro, dar și cu titlul de X Factor România, sezonul 10.

Cine a câștigat X Factor 2021?

Finala X Factor România 2021 a avut loc joi, 23 decembrie, de la ora 22:15, moment în care s-a aflat care din cei patru finaliști va câștiga marele premiu în valoare de 50.000 de euro.

Marele câștigător al emisiunii X Factor 2021 este Nick Casciaro din echipa Loredanei Groza. Italianul în vârstă de 31 de ani i-a fascinat pe jurați, dar și pe telespectatorii care l-au votat.

În finala X Factor România 2021 au performat: trupa Jomajii din echipa Deliei, Nick Casciaro din echipa Loredanei, Bryana Holingher din echipa lui Florin Ristei și Andrei Duțu din echipa lui Ștefan Bănică Jr.

Nick Casciaro a câștigat X Factor, sezonul 10 [Sursa foto: Instagram]

Cine este Nick Casciaro, câștigătorul de la X Factor 2021?

Nick Casciaro, în vârstă de 31 de ani, a făcut senzație încă de la prima sa apariție pe scena X Factor, sezonul 10, uimind nu doar cu talentul său impresionant, dar și cu apariția sa răvășitoare.

După momentul său pe scenă, sala și jurații s-au ridicat în picioare și au aplaudat frenetic.

Tânărul din Italia a venit la X Factor 2021 plin de încredere că va reuși să câștige marele premiu și așa a și fost.

"Doamne, cât de bine a cântat! Mi s-ar părea greșit să nu meargă mai departe. E fabulos!", a declarat Delia despre Nick, în audiții.

În etapa de bootcamp de la X Factor, sezonul 10, Nick Casciaro a interpretat piesa ”Don't You Worry Child” de la Swedish House Mafia ft. John Martin, iar prin asta a demonstrat că poate schimba și registrul muzical. Atunci, Loredana l-a aplaudat în picioare pe concurentul său.

„Să zicem că marea diferență atunci când ești primul este că nu ai nimic de pierdut. Îm Bootcamp am avut multe emoții. Am încercat să-mi distrag emoțiile. Familia mea a venit să mă susțină Am emoții. Mă simt foarte mândru să-i am alături de mine pe părinții mei”, a spus Nick, înainte de a cânta, potrivit a1.ro.

Astfel, Loredana s-a prezentat în finala X Factor România, sezonul 10, cu Nick Casciaro, fiind convinsă că va câștiga.

Nick Casciaro a povestit la X Factor, sezonul 10, că a practicat sport încă de mic: fotbal, rugby și patinaj pe gheață sau pe role. Italianul se consideră o fire atletică, care iubește muzica.

