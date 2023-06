Cine a fost persoana care a stat lângă Anamaria Prodan, în momentul în care mama ei s-a stins din viață?! Totul s-a aflat acum: "I-am dat mesaj să se întoarcă" | EXCLUSIV

In articol:

Anamaria Prodan s-a luptat luni bune ca să își salveze mama, după ce Ionela Prodan a fost diagnosticată cu o boală cruntă.

Sexy impresara i-a prelungit viața interpretei de muzică populară, însă soarta a avut alte planuri așa că a luat-o dintre noi în 2018.

Atunci când o persoană sau chiar unul dintre părinți se confruntă cu o stare critică, este normal să te aștepți la ce e mai rău așa că organismul creează un fel de mecanism de apărare, după cum povestea chiar Anamaria Prodan. Totuși, sexy impresara a avut parte de un ajutor imens din partea unei bune prietene, Gabriela, cea care i-a devenit recent și asociată.

Anamaria Prodan s-a bucurat de sprijinul ei la organizarea unei înmormântări spectaculoase, dar mai ales de înțelegerea și suportul Gabrielei ca prietenă. Vedeta a povestit totul la Online Story by Cornelia Ionescu, la WOWnews.

Anamaria Prodan și Gabriela, asociata și prietena [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan, totul despre persoana care i-a fost alături în clipa în care a murit Ionela

Gabriela este în prezent asociata impresarei în afacerea cu pompe funebre, însă la acel moment a fost persoana care i-a oferit cel mai mare sprijin și s-a ocupat, în cel mai mic detaliu, de organizarea înmormântării Ionelei Prodan.

"Încă din acele momente când eu am intrat și am rămas cu mama în spital, Gabriela era în fiecare zi lângă mine. Noi deja vorbeam, deja plănuiam. În ultimele luni Gabi îmi spunea că orice s-ar întâmpla o să fie acolo.

Eu nu știam, trecuseră foarte mulți ani de când murise tatăl meu și atunci îmi aduc aminte că s-a ocupat mama. Nu eram pregătită să știu ce trebuie, ce obiceiuri pentru că nu mă mai lovisem de așa ceva.

În noaptea aceea, Gabi a stat până târziu la spital și după ce a plecat i-am dat mesaj să se întoarcă. Noi am stat împreună și am știut și am stat liniștite pentru că Gabi era acolo și se va ocupa ea de tot, eu în momentele acelea neștiind de nimic. Am fost cumva anesteziată și am trăit niște sentimente cumplite. Cred că orice om, își pierde mama, are așa niște sentimente cumplite.

Stăteam și vedeam flori, coroane, muzică, leduri, totul era făcut perfect. Atunci am conștientizat ce înseamnă să ai pe cineva lângă tine care se ocupă și știe de la A la Z tot ce trebuie să facă", a explicat Anamaria Prodan, la WOWnews.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan a adus în România un dric de sute de mii de euro

Anamaria Prodan și asociata ei au făcut recent o investiție maximă! Sexy impresara și Gabriela au adus în țara noastră un dric de sute de mii de euro, cu plafon iluminat și o serie de alte elemente de lux. Mașina mortuară a atras inclusiv atenția polițiștilor, căci cele două au fost oprite în centrul Bucureștiului de un echipaj, în urmă cu câteva săptămâni.

Dricul a fost adus din străinătate, iar în momentul în care l-au cumpărat, Anamaria Prodan și "Regina întunericului" au fost nevoite să doarmă în mașina mortuară, din cauza drumului lung.

"Am dormit în dric două ore. Am condus foarte mult și ne doream să ajungem mai repede acasă și n-am găsit hotel și am zis la ora aia să dormim două ore. Înainte, aveam senzația că dacă dorm lângă un sicriu iese cineva și mă prinde, acum, noroc că mașina are două locuri în față și două în spate, nu e un dric normal.

Și i-am zis ei să doarmă în spate, că eu acolo nu dorm. Eu nu mi-am dat seama că mă vedeam dinăuntru și eu de pe telecomandă, că poți să-l deschizi cât vrei, e ca la Rolls Royce pe tavan cu steluțe.(...) Asta e mașina cu care și președinții sunt îngropați”, a dezvăluit Anamaria Prodan, în cadrul emisiunii ”Online Story by Cornelia Ionescu", difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

