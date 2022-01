Cine e Alecsandru Dunaev, actorul care îl interpretează pe Mihai, în serialul românesc Adela

In articol:

Cine e Alecsandru Dunaev, protagonistul din serialul Adela. Interpretul lui Mihai din serialul Adela este un actor cu o vastă experiență în arta teatrală, care a câștigat numeroase premii de-a-lungul carierei sale.

Alecsandru Dunaev în vârstă de 29 de ani, este un actor de naționalitate rusă, dar cu cetățenie română, fiind născut la Tulcea. Alecsandru Dunaev s-a născut într-o familie de ruși lipoveni.

Alecsandru Dunaev, actorul care îl interpretează pe Mihai în serialul Adela[Sursa foto: Instagram]

Alecsandru Dunaev a urmat Facultatea de Teatru, UNATC “I.L. Caragiale”, București în perioada 2010-2013, iar în perioada 2014-16 și a făcut un master la Facultatea de limbi și literaturi străine, numit “Studii Culturale Slave”.

Actorul a primit numeroase distincții la Olimpiada de limba Rusă, dar și pentru interpretare, pe vremea când era elev.

Actorul a povestit recent cum arată pentru el vacanța de vis și care sunt pasiunile sale: ”Malul Dunării într-un apus de august. La Sulina. Să am și o carte, dacă nu s-a întunecat prea mult. Liniștea să fie spartă de vâslele unei bărci și, dacă nu cer prea mult, să bată vântul dinspre Răsărit și să aducă cu el aerul sărat. Dați-mi trei zile pe an de așa ceva și nu mai vreau vreo altă vacanță”, a spus Alexandru Dunaev pentru Viva.

Alecsandru Dunaev, actorul care îl interpretează pe Mihai în serialul Adela[Sursa foto: Instagram]

Alecsandru Dunaev: ” Când am aflat rezultatul castingului...”

Alecsandru Dunaev a crezut că nu va lua castingul din serialul Adela. Actorului i-a luat ceva timp să se obișnuiască cu vestea că face parte din distribuția acestui serial.

”Preselecțiile s-au întins pe o perioadă mai lungă. Eu, personal, am avut la dispoziție mai multe zile în care să demonstrez tot ce pot și să sper că voi fi potrivit pentru rol. Când am aflat rezultatul castingului, nu mi-a venit să cred și chiar mi-a luat ceva timp până să mă conving că într-adevăr se întâmplă. Cred că eu și Mihai avem câteva lucruri în comun. Curiozitatea dusă la extrem ne e comună, setea de adevăr, o oarecare încăpățânare pe alocuri. L-am înțeles foarte bine pe Mihai de la început și nu au prea existat momente în care să mă îndoiesc de deciziile lui”, a mai spus Alexandru Dunaev pentru sursa citată.

Alecsandru Dunaev, în rolul lui Mihai în serialul Adela

Alecsandru Dunaev este un actor care face parte din tânăra generație. Actorul îl va interpreta pe Mihai în serialul Adela. Mihai este un avocat care a crescut la casa de copii, iar acum vrea să se răzbune pe magnatul Paul Andronic, pe care îl consideră responsabil pentru moartea părinților săi.

“Am fost foarte bucuros la aflarea veştii că eu am fost cel selectat pentru rolul lui Mihai. Ce pot să vă spun acum despre personajul meu este faptul că este unul foarte complex, de fapt întreaga poveste este una foarte complexă şi foarte complicată. Mihai este un tip foarte determinat, care ştie foarte bine gustul succesului şi care e dispus să facă aproape orice pentru a-şi duce planul lui la bun sfârşit. Promit că întreaga poveste o să vă ţină cu sufletul la gură!”, spune Alecsandru Dunaev despre rolul său din Adela.

Alecsandru Dunaev a mărturisit că se simte excelent pe platourile de filmare, iar relația pe care o are cu ceilalți actori este una foarte bună.

”Foarte bine! M-a surprins plăcut încă de la început conexiunea pe care am realizat-o imediat cu colegele mele. Pe baza acelei conexiuni, și relaționările între personaje se construiesc cu o mai mare ușurință. Deci, da, ne înțelegem bine și la cadru, și în afară lui”, a spus actorul.

Alecsandru Dunaev, actorul care îl interpretează pe Mihai în serialul Adela[Sursa foto: Instagram]

Mara Oprea, actriţa principală din serialul Adela, a suferit un accident în pauza dintre filmările la serial. Actriţa a căzut din neatenţie şi şi-a rupt piciorul.

Astfel, producătorii serialului Adela au modificat scenariul, astfel încât actriţa să poată filma cu piciorul rupt.

„Eram la filmări într-o zi în care aveam o pauză foarte lungă între secvențe și stăteam în camera lui Paul, din casa Andronic, atunci când m-a sunat cineva să mă duc la cadru. M-am ridicat, tocmai avusesem un curs de mișcare online din cauza virusului.

Nu am pățit nimic la cursul de mișcare unde dansam tango și m-am ridicat să arunc niște firimituri la gunoi și pe drum nu știu ce am făcut, mergeam într-un pas mai alert și pur și simplu m-am împiedicat și am căzut pe picior.

Au încercat fetele de la costume să nu-mi schimbe partea de jos, îmi schimb doar partea de sus ca să dau cât mai rar gheata jos. Am momente în care îmi vine să fac ceva și uit că am gheata și că nu mă pot mișca.

Am avut și secvențe în care a trebuit să filmez ca și cum n-aș avea-o. Au filmat în așa fel încât să nu se vadă, stăteam la masă, dar am avut tendința de a mă ridica sau de a face un gest”, a declarat Mara Oprea, citată de fanatik.ro.

