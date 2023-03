Cine e Alex Ștefănescu de la Românii au Talent 2023. Concurentul nu este la prima apariție în emisiune

In articol:

Cine e Alex Ștefănescu de la Românii au Talent 2023

Alex Ștefănescu de la Românii au Talent 2023 are 34 de ani și este de profesie actor, dar cochetează și cu muzica. Artistul a venit la Românii au Talent, sezonul 13, ca să cânte în fața publicului o compoziție proprie.

Alex Ștefănescu a studiat actoria la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București, continuându-și apoi studiile la London International School of Performing Arts. Întors în București, a colaborat cu mai toate teatrele importante, în producții mici și mari.

Tânărul actor a mai jucat și în reclame și a avut apariții televizate la Românii au Talent 2018, dar și la iUmor.

„Mă numesc Alex Ștefănescu, am 34 de ani, sunt din București, sunt actor și cântăreț de profesie și din obsesie. Ce era să fac cu viața mea, știam că nu vreau să stau la un birou, adică nu pot. Nu că ar fi ceva în neregulă cu asta, dar nu e de mine și am șansa și norocul să trăiesc din ceea ce îmi place, lucru pentru care sunt recunoscător de 73 de ori pe zi.

Mie mi se pare că sunt celebrul cântăreț de care nu a auzit nimeni. De asta sunt aici pentru visul meu. Să am sala plină în față și să mă cunoască lumea”, a

povestit concurentul în culise.

Alex Ștefănescu de la Românii au Talent 2023

Alex Ștefănescu, patru de „DA” la Românii au Talent, sezonul 13

Cei patru jurați de la Românii au Talent, sezonul 13: Andra, Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Dragoș Bucur, l-au apreciat pe Alex Ștefănescu și i-au oferit patru de „DA”.

Astfel, concurentul de la Românii au Talent 2023 s-a calificat în etapa următoare a concursului.

„Mie mi-a plăcut. Îmi place stilul ăsta al lui și nu am glumit, chiar i-am văzut piesa. Bravo”, a spus Mihai Bobonete.

„Nu știu dacă e neapărat ceea ce vrea el să audă. Mie mi-a amintit de „Fără Zahăr” la începutul cântecului. Am remarcat și reperele pe care le are din cinematografie, dar și din arta modernă, care a făcut furori. E o melodie care are umor, iar mie mi se pare că umorul ar trebui să își găsească loc peste tot, inclusiv în muzică. Are și un mesaj, cred că e ce trebuie”, a spus Dragoș Bucur.

„Alex, poate că ești mai degrabă făcut pentru show man, mai puțin pentru piese de dus la radio. Mă bucur că ai revenit, că e locul tău aici, e clar. Abia așteptăm să mergem cu tine mai departe și în sezonul ăsta”, a spus Andi Moisescu.

Alex Ștefănescu de la Românii au Talent 2023

