Cine este Georgiana Mircea de la Românii au Talent 2023. Concurenta are o voce incredibilă

Cine este Georgiana Mircea de la Românii au Talent 2023. Concurenta a ridicat sala în picioare, după actul său artistic de la Românii au Talent, sezonul 13.

Cine este Georgiana Mircea de la Românii au Talent 2023

Georgiana Mircea de la Românii au Talent 2023 are 15 ani și vine din Brașov. Concurenta de la Românii au Talent, sezonul 13, a venit în emisiune și a cântat în fața juraților, dar și a publicului numeros.

„Experiența e magică și mereu mi-am dorit să o trăiesc. Am venit să fiu eu mândră și ăsta e un pas mare în cariera mea. Abia aștept să urc pe scenă, să cunosc jurații și să îmi fac momentul”, a spus Georgiana în culise.

Georgiana Mircea și-a dorit dintotdeauna să ajungă pe scena de la Românii au Talent, iar atunci când a făcut-o, a oferit un moment spectaculos pentru care a primit ropote de aplauze.

„Am început să cânt de mică cu familia, cu surorile mele, verișorii mei. Muzica îmi dă o încredere pe care nu o am zi de zi. Atunci când cânt mă simt cel mai bine, cel mai special. Simt că nu mă judecă nimeni, sunt eu și muzica.

Mereu mi-a fost greu să interacționez cu oameni noi și să vorbesc, să mă deschid, să îmi fac prieteni pentru că la școală am fost tratată mai prost. Am schimbat trei școli din cauza bullying-ului. Copiii râdeau de mine că sunt un pic mai diferită. Eu fiind un copil, mi-a fost foarte greu. Nu înțelegeam de ce copiii se comportă așa. Mereu râdeau de mine când mă duceam la școală. Plângeam zi de zi, nu mă mai simțeam eu bine cu mine. Am momente în care nu mă iubesc și mă descurajez chiar și eu.”, a mai spus concurenta.

Georgiana Mircea, patru de „DA” la Românii au Talent, sezonul 13

Jurații au fost impresionați de vocea și talentul Georgianei, adolescenta din Brașov, care a venit la Românii au Talent, ca să cânte.

Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete i-au oferit Georgianei Mircea doar voturi pozitive. Astfel concurenta s-a calificat în etapa următoare de la Românii au Talent, sezonul 13.

„Vreau să îți mărturisesc ceva...să știi că vei avea tot timpul emoții pe scenă pentru că asta înseamnă să fii artist, e normal să trăiești aceste emoții și mai ales la o emisiune atât de importantă. Adică trebuie să te bucuri că ai emoții și că simți acum asta. Noi ne bucurăm să întâlnim copii atât de talentați ca tine”, a spus Andra.

„M-a surprins plăcut alegerea. Mi-a plăcut prima parte că tu ai venit să cânți în limba română, nu mă așteptam. A sunat chiar foarte bine. Ai reușit să transmiți o emoție atât de puternică încât am împrumutat și eu de la Andra, pielea de găină....Faptul că reușești să transmiți atâta emoție, e deja foarte bine. Este evident că ai voce!”, a spus Andi Moisescu.

