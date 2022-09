Cine e artista care nu ar vrea să scoată niciodată o piesă cu Florin Salam? Nici cu Adrian Minune nu a vrut să cânte pe scenă: "Nu aș putea"

In articol:

Olivia Addams este unul dintre artiștii momentului. Aceasta a avut diverse proiecte de succes și este și celebră pe TikTok. Piesele ei sunt adevărate hituri, dovadă stând milioanele de vizualizări.

Olivia Addams nu vrea să colaboreze cu Florin Salam

Ai spune că oricine și-ar dori să cânte măcar o dată pe scenă alături de Florin Salam. Ei bine, nu e chiar așa. Există o artistă din industria muzicală românească care nu ar dori să facă o piesă cu faimosul cântăreț. Este vorba despre Olivia Addams, cunoscută drept fata cu părul de foc din muzică. Aceasta a fost invitată la podcastul Acasă la Măruță și i-a dezvăluit moderatorului că vedeta cu care nu ar scoate o piesă este chiar Florin Salam. Ba mai mult, a avut ocazia să cânte și cu Adrian Minune și nu a făcut-o. Iată care sunt motivele.

Citeste si: „Nu am dorit să-mi maximizez profitul” Cât costă o casă construită de Dorian Popa- kfetele.ro

Citeste si: Doi americani trăiesc fără mâncare. Nu le-a mai fost foame din 2008! - bzi.ro

"Îl ador pe Florin Salam, dar nu cred că aș scoate cu el vreo piesă vreodată, pentru că, din păcate, nu pot să cânt manele. Am încercat, dar nu îmi iese. Nu am nicio treabă. N-aș putea. Am fost la un party, unde a cântat Adrian Minune. Puteam să mă duc să cânt o piesă cu el, mi s-a oferit ocazia și eu efectiv m-am blocat în ăla, că nu îmi mai venea în cap nicio manea. Toată lumea știa versurile de la toate manelele, eu eram total confuză. Nu am timbru de manele, iar ei își dau seama.", a declarat Olivia Addams.

Cine e mai arogantă: Inna sau Antonia?

Tot în cadrul aceluiași joc din emisiune, Olivia Addams a fost întrebată despre Inna și Antonia și care dintre ele este mai arogantă. Cunoscându-le pe amândouă personal, i-a fost ușor să își dea cu părerea în privința lor.

Cântăreața nu s-a ascuns și a răspuns rapid la întrebarea care i-a fost adresată la podcast.

"Sincer, le cunosc pe amândouă și nu e niciuna. Chiar nu e niciuna.", a mărturisit Olivia Addams, în interviul de pe canalul de YouTube al lui Cătălin Măruță.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!