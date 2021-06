Francisca de la Vorbește lumea [Sursa foto: Instagram] 16:16, iun 21, 2021 Autor: Elena Popescu

Cine e Francisca de la Vorbește lumea? Frumoasa brunetă prezintă rubrica meteo. Vedetei i se mai spune și Kim Kardashian de România.

Cine e Francisca de la Vorbește lumea?

Francisca Dulceanu prezintă rubrica meteo în cadrul emisiunii Vorbește lumea. Frumoasa brunetă care a înlocuit-o pe Viviana Sposub, este supranumită de fani și Kim Kardashian de România.

Francisca de la Vorbește lumea[Sursa foto: Instagram]

Francisca este cântăreaţă de meserie. Simpatica brunetă a lansat piese precum: ”Piatra de pe inimă”, ”Arunci cu umbre”, ”Lacăt la inimă”, ”Doi străini”, și ”Umărul pe care plângi”.

”Doamne, ce mă bucur! Sunt foarte fericită că sunt cu voi! Am ceva emoţii, dar eu sper că sunt constructive şi că o să facem treabă bună. Vreau să spun că atunci când eram micuţă, în preajma sărbătorilor de iarnă, aşteptam să îmi spună Busu că va ninge, vara aşteptam să îmi spună că va fi cald.

Şi eram tare supărat când nu se întâmpla aşa.

Acum sper să nu supăr niciun copil. Eu o să am grijă să ne distrăm, să fie cu veselie, cu voie bună. Acesta este scopul meu în această emisiune! Şi dacă o să mă bâlbâi, oamenii sper să mă ierte”, a transmis Francisca când a intrat în echipa de la Vorbește lumea.

Puțini știu că Francisca Dulceanu a participat la X factor România pe când avea 18 ani.

Tânăra i-a surprins pe jurații de la acea vreme, Delia, Bittman și Cheloo, cu piesa At last, a Ettei James.

Francisca de la Vorbește lumea[Sursa foto: Instagram]

Francisca a slăbit 20 de kilograme

Francisca, supranumită, Kim Kardashian de România, a decis după ani în care s-a tot chinuit cu curele de slăbire, să apeleze la ajutor specializat.

”Nu pot să zic că e tocmai o dietă.

Am întâlnit un terapeut și e singura care, după ani de zile de înfometări, când am slkăbit de la 80 de kg la 58, dar corpul se destabilizase, iar eu devenisem neglijentă cu alimentația. Iar corpul era la 60 de kilorame și ceva, și nu mai puteam slăbi. Iar acum mai am foarte puțin și ajung la greutatea pe care mi-o doresc, la 57 de kilograme, am slăbit în ultimele trei săptămâni vreo 8 kilograme. De exemplu, ieri, am mâncat simplu, mai ales că aleg calitate nu cantitate. Eu iau și niște suplimente și mă hidratez foarte bine, beau doar apă plată în care mai storc și niște lămâie. Așadar, dimineața, câteodată merg pe fructe, un bol cu afine, căpșuri, ananas sau fructe exotice. La prânz ori mănânc curcan, ori pește, ori niște paste integrale și sos de roșii și busuioc, ori un cuscus cu ton sau salată de legume și puțină brânză lângă. Iar seara, aceelași fel ca și la prânz, dar porție cam jumătate. Și nu mănânc după ora 16.00-17.00”, a spus Francisca.