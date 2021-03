Cine e mama lui Zanni de la Survivor România 2021. Faimosul face dezvăluiri dureroase despre femeia care i-a dat viață, iar mai apoi l-a părăsit într-un orfelinat: „M-a vizitat o dată la 4 ani și...”

In articol:

Povestea tristă de viață a lui Zanni a ajuns la inimile multor telespectatori.

Cine e mama lui Zanni de la Survivor România

Faimosul a fost nevoit să trăiască în condiții greu de imaginat, după ce a fost respins de părinții lui, care l-au abandonat într-un orfelinat și au plecat în Grecia.

După ce au primit mesaje și fotografii de la prieteni, Faimoșii se gândesc deja la momentul în care vor primi un semn de la familie. Cu această ocazie, Zanni a vorbit pentru prima oară, în cadrul emisiunii Survivor România, despre femeia care l-a adus pe lume. „Stai să vezi când o să vină video de la familie, poate o vad pe mama. Nu am găsit-o de ani de zile și o găsesc aici”, spune Zanni, în stilul lui caracteristic de glumă.

Totuși, Faimosul a recunoscut că îi este greu să vorbească despre mama lui și că îi este aproape imposibil să exprime ce simte în suflet. „Când vorbește lumea despre mama nu răspund la întrebări, nu intru în discuții. Oricât aș vrea eu să mă deschid, pentru că sunt genul care se deschide, nici eu nu știu multe despre ea, totul este incert și pentru mine”, a dezvăluit Zanni.

Zanni de la Survivor România, întâlnire cu mama lui

Zanni a povestit despre întâlnirile pe care le-a avut cu mama sa și spune despre femeia care i-a dat viață că este o străină pentru el. Mai mult, cântărețul dezvăluie că părintele său a rămas cu sechele în tinerețe și se confruntă cu probleme din aceas motiv.

„Am mai vizitat-o cam la patru ani, dar n-am stat de vorbă. Pentru mine e o străină. Nu o cunosc pe mama, am văzut-o de patru ori în viața mea, m-a vizitat o dată la 4 ani. Mi-a făcut un cadou la 14 ani, niște ghețe, care erau niște ghetuțe pentru un copil de 5 ani. Are niște probleme de realizare a realității. Eu acum am 23 de ani, dar nu stiu dacă ea realizează. Are 40 și ceva de ani.

Când eram mic am tot tras de ea să vorbim, ea are niște probleme, nu răspunde la întrebări. Răspunde după 5 secunde sau nu răspunde. Eu citesc oamenii, văd în ochii ei că a fost o traumă, în copilăria ei, în tinerețe, la nașterea mea sau cu bărbatul cu care m-a făcut”, a povestit Zanni, în cadrul emisiunii Survivor România.

Zanni de la Survivor România despre mama lui

Zanni: „Când sunt nervos, reușesc să găsesc partea amuzantă și să râd de situații”

După trei săptămâni la Survivor România, Zanni a demonstrat că este unul dintre cei mai buni concurenți din echipa Faimosilor, plasându-se pe primele locuri în clasamentele neoficiale în ceea ce privește punctele aduse echipei sale. Publicul i-a apreciat atât performanța sportivă cât și modul calm, direct și fără menajamente, în care își spune punctul de vedere în cadrul echipei.

„Când sunt nervos, reușesc să găsesc partea amuzantă și să rad de situații. Știu că nu rezolv nimic cu furia. Mi-am tatuat pe tâmplă <Understand Why> pentru că, cu cât înțelegi mai mult ce se întâmplă în jurul tău, cu atât șansele să te enervezi sunt mai mici", spunea Faimosul.

Zannidache recunoaștea, înainte de a pleca în Republica Dominicană, că nu s-a pregătit pentru competiția Survivor România, pentru că filosofia sa de viață este aceea că „nu trebuie pregătire pentru nimic" , trebuie doar să fii deschis, „ să nu fii străin față de ține, să știi ce poți".