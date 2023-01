Cine e Pavel Bartoș? Biografie: vârstă, copilărie, studii, carieră, familie. Vezi cu ce se ocupă soția actorului

In articol:

Biografie Pavel Bartoș.

Biografie Pavel Bartoș

Vârstă, copilărie, studii, carieră, familie. Pavel Bartoș se număra printre cei mai îndrăgiți prezentatori TV, însă televiziunea nu este singura sa pasiune. La bază, Pavel Bartoș este actor și activează la Teatrul Odeon din Capitală.

Biografie Pavel Bartoș. Vârstă, copilărie, studii, carieră, familie. Pavel Bartoș are 48 de ani și s-a născut pe 20 ianuarie 1975 în Miercurea Ciuc. Se numără printre cei mai cunoscuți actori și oameni de televiziune din România. În prezent, Pavel Bartoș activează la Teatrul Odeon din București.

Pe lângă producțiile TV pe care le-a prezentat de-a lungul timpului, Pavel Bartoș a jucat în numeroase filme și seriale, printre care: Las fierbinţi, Moştenirea, State şi Flacăra, Prinţesa şi Broscoiul, Aniela, Ho ho ho, Îngeraşii, Războiul sexelor, Iubire ca în filme, Păcatele Evei, Numai iubirea, Amen.

Biografie Pavel Bartoș. Vârstă, copilărie, studii, carieră, familie [Sursa foto: Facebook]

Pavel Bartoș. Studii și carieră

Pasionat de teatru încă de mic, Pavel Bartoș a urmat studiile Facultății de Teatru din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Artistul și-a început cariera în actorie la Teatrul de păpuși Puck din Cluj, ajungând mai apoi la Teatrul Național din Cluj și la Teatrul de Nord din Satu Mare.

Citește și: Pavel Bartoș a spus lucrurilor pe nume! Ce îl enervează la culme când vine vorba de Smiley: "Tu prezintă, că eu dorm!"

În 2001, Pavel Bartoș s-a mutat în Capitală, obținând un post de actor la Teatrul Odeon din București. În același an, Pavel Bartoș a început să-și descopere pasiunea pentru televiziune, prin participarea la diferite emisiuni de divertisment.

Citeste si: „I-a pus capac la coșciug.” Care este legătura Mariei Constantin cu moartea lui Marcel Toader- kfetele.ro

Citeste si:- bzi.ro

În 2004, Pavel Bartoș și-a făcut debutul în cinematografie, moment în care a început să joace în telenovele celebre precum: „Numai Iubirea”, „Păcatele Evei”, „Aniela” și „Îngerașii”.

Cum a fost copilăria lui Pavel Bartoș

Pavel Bartoș își aduce cu drag aminte despre momentele copilăriei, mărturisind că, în comparație cu generația din prezent, copiii de la acea vreme se jucau mult mai mult în aer liber.

„Acum mă uit la copii şi aş vrea să iasă în faţa blocului şi să se joace cum ne jucam noi. Cu cheia la gât, cu creta, cu mingea, cu crosa! Noi jucam şi vara hochei. Pe iarbă, cu mingea de tenis. Iar de prin septembrie începea zăpada, eram aşa fericiţi! Ne făceam terenul nostru, făceam patinoar, pfoai! În plus, trăiam într-un veşnic şantier, în jurul blocurilor noastre creşteau alte şantiere. Ori pentru noi era mană cerească. Bine, ne-am urcat şi în macara, dar părinţii noştri nu ştiau. A fost Raiul pe Pământ. Mă uit acum la copii şi la gadget-urile pe care le au. Nu zic, Doamne fereşte, dacă aşa a evoluat societatea, ne raportăm la ea. Nu înseamnă că e vina copiilor. Depinde de noi, adulţii, să ştim să direcţionăm nişte lucruri. ”, a spus Pavel Bartoș, potrivit adevarul.ro.

Citește și: Gestul cu care Smiley l-a impresionat profund pe Pavel Bartoș. Actorul nu se aștepta la una ca asta: "Așa, ca să înțelegi ce prieten îmi este el mie!"

Cine este și cu ce se ocupă soția lui Pavel Bartoș

Pavel Bartoș și soția sa, Anca Bartoș, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de peste 17 ani. Cei doi s-au cunoscut la Teatrul Național din Timișoara, pe vremea când erau studenți.

„La Teatrul Naţional din Timişoara. Eu venisem tânăr actor, ea era studentă în anul patru. Ne-am plăcut, dar chiar dacă a fost un coup de foudre, ea nu s-a lăsat uşor. Iar eu am zis: „Opa!“. Dar asta m-a făcut să scot tot ce am mai bun din mine, să încerc să o cuceresc. Un an mi-a trebuit. Cât să-mi rezişti? Pentru că eu chiar mi-am cucerit soţia de-aia am şi o relaţie trainică. Atunci ne-am cunoscut, în adevăratul sens al cuvântului. Şi ne-am dat seama că ne completăm foarte bine. Am noroc cu ea, e mereu cu cinci minute mai deşteaptă ca mine, ştii cum e. ”, a povestit Pavel Bartoș.

La baza, soția lui Pavel Bartoș este actriță, însă mai nou, și-a redescoperit o pasiune mai veche: medicina. În prezent, Anca Bartoș este studentă la facultatea de medicină și își dorește să devină medic pediatru.

„Ea a avut o pasiune mai veche, pentru că tatăl ei a fost doctor. Este studentă în anul doi la Medicină, e cea mai bună din anul ei. Ea vrea să fie medic pediatru, dar la finalul facultăţii nu ştii cum se vor schimba lucrurile. Este de admirat, ştii cât e de învăţat? Acolo dai examene în fiecare săptămână. Îi place, e hărțuită. Cred că asta a fost să fie.

E de admirat la ea că nu a renuntat niciodată la visul ăsta…I-am şi zis: ‘acum hai, vino cu carnetul de note să văd. Şi am văzut note de 10, ‘pe tine te duc la cofetărie.”, a dezvăluit Pavel Bartoș în cadrul podcast-ului găzduit de Mihai Petre.

Biografie Pavel Bartoș. Vârstă, copilărie, studii, carieră, familie [Sursa foto: Facebook]

Câți copii are Pavel Bartoș

Nu mulți știu faptul că Pavel Bartoș este tată de fetițe. Celebrul prezentator are 3 fiice cu care se mândrește din plin: Eva (17 ani), Rita (12 ani) și Sofia (6 ani).

„Sunt un norocos pentru că am fete. Ne mai ducem în vizite la prieteni care au băieţi. Şi auzi: „Au! Poc! Aoleu, s-au luat la bătaie“. Văd asta şi îmi zic cât de norocos sunt că am fete. La bătrâneţe o să fiu şi eu un alintat al sorţii. Sunt de acum alintat, că sunt fetele sănătoase, sunt minunate. Asta e cel mai important.”, a spus Pavel Bartoș.

Sursă: adevarul.ro